https://ria.ru/20230424/elektroenergiya-1867446793.html
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей - РИА Новости, 24.04.2023
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей
Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:06
2023-04-24T20:06
2023-04-24T20:06
происшествия
россия
республика дагестан
жкх
электричество
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МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в Дагестане на сумму свыше 242 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями"), – говорится в сообщении. По данным следствия, Хабибов, желая сокрыть отрицательные производственные показатели, "в ходе формирования полезного отпуска электроэнергии за 2021 год" незаконно организовал начисление на потребителей завышенные объемы электроэнергии. В результате незаконных действий Хабибова компания "Дагэнерго" необоснованно начислила потребителям республики свыше 82 миллионов кВт электроэнергии на сумму более 242 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика дагестан, жкх, электричество
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, ЖКХ, Электричество
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей
На экс-замглавы Махачкалинских городских сетей завели дело о злоупотреблении полномочиями
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в Дагестане на сумму свыше 242 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями"), – говорится в сообщении.
По данным следствия, Хабибов, желая сокрыть отрицательные производственные показатели, "в ходе формирования полезного отпуска электроэнергии за 2021 год" незаконно организовал начисление на потребителей завышенные объемы электроэнергии. В результате незаконных действий Хабибова компания "Дагэнерго" необоснованно начислила потребителям республики свыше 82 миллионов кВт электроэнергии на сумму более 242 миллионов рублей.
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