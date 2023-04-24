https://ria.ru/20230424/elektroenergiya-1867446793.html

Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей

Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей - РИА Новости, 24.04.2023

Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей

Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:06

2023-04-24T20:06

2023-04-24T20:06

происшествия

россия

республика дагестан

жкх

электричество

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МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в Дагестане на сумму свыше 242 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями"), – говорится в сообщении. По данным следствия, Хабибов, желая сокрыть отрицательные производственные показатели, "в ходе формирования полезного отпуска электроэнергии за 2021 год" незаконно организовал начисление на потребителей завышенные объемы электроэнергии. В результате незаконных действий Хабибова компания "Дагэнерго" необоснованно начислила потребителям республики свыше 82 миллионов кВт электроэнергии на сумму более 242 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика дагестан, жкх, электричество