Рейтинг@Mail.ru
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/elektroenergiya-1867446793.html
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей - РИА Новости, 24.04.2023
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей
Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:06
2023-04-24T20:06
происшествия
россия
республика дагестан
жкх
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_025ffac6dc9c8cbd97a131e825df90b8.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в Дагестане на сумму свыше 242 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями"), – говорится в сообщении. По данным следствия, Хабибов, желая сокрыть отрицательные производственные показатели, "в ходе формирования полезного отпуска электроэнергии за 2021 год" незаконно организовал начисление на потребителей завышенные объемы электроэнергии. В результате незаконных действий Хабибова компания "Дагэнерго" необоснованно начислила потребителям республики свыше 82 миллионов кВт электроэнергии на сумму более 242 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_38a50984096a9b3ed78bd31e41721965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, жкх, электричество
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, ЖКХ, Электричество
Жителям Дагестана незаконно начислили электроэнергию на 242 миллиона рублей

На экс-замглавы Махачкалинских городских сетей завели дело о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель директора Махачкалинских городских сетей стал подозреваемым по уголовному делу о необоснованном начислении электроэнергии на потребителей в Дагестане на сумму свыше 242 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями"), – говорится в сообщении.
По данным следствия, Хабибов, желая сокрыть отрицательные производственные показатели, "в ходе формирования полезного отпуска электроэнергии за 2021 год" незаконно организовал начисление на потребителей завышенные объемы электроэнергии. В результате незаконных действий Хабибова компания "Дагэнерго" необоснованно начислила потребителям республики свыше 82 миллионов кВт электроэнергии на сумму более 242 миллионов рублей.
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Генпрокуратура выявила множество нарушений при развитии БАМа-Транссиба
27 марта, 14:42
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанЖКХЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала