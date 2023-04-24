https://ria.ru/20230424/ekstremaly-1867245589.html

Российские экстремалы хотят установить рекорд мира по разрушению предметов

Российские экстремалы хотят установить рекорд мира по разрушению предметов - РИА Новости, 24.04.2023

Российские экстремалы хотят установить рекорд мира по разрушению предметов

Российские экстремалы - Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна - попробуют установить рекорд мира по сценическому экстриму: разрушить подряд РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T03:21

2023-04-24T03:21

2023-04-24T03:21

сергей агаджанян

кисловодск

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские экстремалы - Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна - попробуют установить рекорд мира по сценическому экстриму: разрушить подряд не менее 100 предметов, таких как сковородки, строительные болты и арматура, сообщил РИА Новости их коллега, один из самых сильных людей планеты, рекордсмен мира Михаил Шивляков. Попытка установить рекорд состоится 29 апреля в Кисловодске. Регистрировать рекорд будет группа экспертов самого крупного и авторитетного международного богатырского движения в России "Сильнейшая нация мира" во главе с его руководителем Михаилом Паллером. "Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна впервые в истории экстрима попробуют разрушить не менее 100 предметов из пяти наименований, которые являются самыми популярными и зрелищными в сценическом экстриме: грелки, сковородки, палки, строительные болты и арматуры. Еще никто и никогда в мире среди экстремалов не ломал такое большое количество предметов подряд", - сказал Шивляков. Он отметил, что одних только медицинских грелок Русский Халк попытается надуть до разрыва более 25 штук, побив тем самым свой же мировой рекорд. Сергей Чуприна будет десятками ломать строительные болты (в этом он является рекордсменом мира – 20 подряд). "Отдельно стоит отметить, что помимо парного рекорда мира спортсмены установят дополнительно личные рекорды мира по сценическому экстриму, если кто-либо из них разрушит более 50 предметов во время своего выступления", - сказал Шивляков. По его словам, номер обещает быть зрелищным и опасным. Он отметил, что нагрузка, которую испытают экстремалы, будет запредельной даже для подготовленных спортсменов. Неправильное надувание грелок в случае усталости может привести к травме легких, от ломания строительных болтов в таком количестве можно получить тяжелые травмы связочного аппарата рук, а от ударов деревянных палок о плечи спортсмены могут получить не только гематомы, но и переломы рук и ребер, пояснил Шивляков.

https://rsport.ria.ru/20220612/rekord-1794918019.html

https://ria.ru/20221122/rekord-1833400615.html

кисловодск

россия

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сергей агаджанян, кисловодск, россия