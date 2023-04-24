https://ria.ru/20230424/eksport-1867321087.html

Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС

Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС - РИА Новости, 24.04.2023

Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае запрета экспорта в РФ странами ЕС товары можно будет закупить у дружественных стран. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:59

2023-04-24T12:59

2023-04-24T14:02

евросоюз

россия

антон силуанов

экономика

япония

хиросима (префектура)

ясутоси нисимура

g7

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае запрета экспорта в РФ странами ЕС товары можно будет закупить у дружественных стран."(Страны Евросоюза - ред.) говорят: вот, запретим экспорт в нашу страну. Хорошо. У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет! Те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".Агентство Киодо на минувшей неделе со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. До этого министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html

россия

япония

хиросима (префектура)

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