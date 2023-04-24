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Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС - РИА Новости, 24.04.2023
Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае запрета экспорта в РФ странами ЕС товары можно будет закупить у дружественных стран. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:59
2023-04-24T12:59
2023-04-24T14:02
евросоюз
россия
антон силуанов
экономика
япония
хиросима (префектура)
ясутоси нисимура
g7
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае запрета экспорта в РФ странами ЕС товары можно будет закупить у дружественных стран."(Страны Евросоюза - ред.) говорят: вот, запретим экспорт в нашу страну. Хорошо. У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет! Те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".Агентство Киодо на минувшей неделе со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. До этого министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html
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евросоюз, россия, антон силуанов, экономика, япония, хиросима (префектура), ясутоси нисимура, g7, цены на нефть
Евросоюз, Россия, Антон Силуанов, Экономика, Япония, Хиросима (префектура), Ясутоси Нисимура, G7, Цены на нефть
Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
Силуанов: если Евросоюз запретит экспорт, Россия будет закупаться у дружественных стран