https://ria.ru/20230424/dugina-1867330836.html
СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной
СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной
Западные чиновники дали понять Владимиру Зеленскому, что считают Киев причастным к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, сообщает газета Washington... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:28
2023-04-24T13:28
2023-04-24T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дарья дугина
россия
московская область (подмосковье)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811074178_6:0:1174:657_1920x0_80_0_0_39646c25335b6d81299ec8a868dc4917.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Западные чиновники дали понять Владимиру Зеленскому, что считают Киев причастным к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, сообщает газета Washington Post. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "После того, как Дарья Дугина... погибла из-за бомбы в автомобиле..., западные чиновники заявили, что они ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве", - говорится в сообщении издания. Согласно должностным лицам, теракт был расценен как провокационный и, по их мнению, мог повлечь за собой жесткую реакцию Москвы.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html
украина
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811074178_152:0:1028:657_1920x0_80_0_0_31caa422f66c783b94622b0a032cf46b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, дарья дугина, россия, московская область (подмосковье), подрыв автомобиля дарьи дугиной, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дарья Дугина, Россия, Московская область (Подмосковье), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной
WP: западные чиновники намекнули Зеленскому, что считают его причастным к убийству Дугиной