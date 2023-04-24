https://ria.ru/20230424/dugina-1867330836.html

СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной

СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: Запад намекнул Зеленскому, что считает его причастным к гибели Дугиной

Западные чиновники дали понять Владимиру Зеленскому, что считают Киев причастным к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, сообщает газета Washington... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:28

2023-04-24T13:28

2023-04-24T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

дарья дугина

россия

московская область (подмосковье)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Западные чиновники дали понять Владимиру Зеленскому, что считают Киев причастным к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, сообщает газета Washington Post. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "После того, как Дарья Дугина... погибла из-за бомбы в автомобиле..., западные чиновники заявили, что они ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве", - говорится в сообщении издания. Согласно должностным лицам, теракт был расценен как провокационный и, по их мнению, мог повлечь за собой жесткую реакцию Москвы.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

украина

россия

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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