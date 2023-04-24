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В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023
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21:54 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/dtp-1867459613.html
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие
Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:54
2023-04-24T21:54
происшествия
тюменская область
тюмень
ханты-мансийск
камаз (завод)
гибдд мвд рф
россия
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров автобуса ушибы и ссадины, сообщает ГИБДД по Тюменской области. Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию. "На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ". В ДТП пострадали девять человек, у пострадавших ушибы и ссадины", - следует из сообщения. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html
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ханты-мансийск
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происшествия, тюменская область, тюмень, ханты-мансийск, камаз (завод), гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, КамАЗ (завод), ГИБДД МВД РФ, Россия
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие

В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, пострадали девять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров автобуса ушибы и ссадины, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.
"На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ". В ДТП пострадали девять человек, у пострадавших ушибы и ссадины", - следует из сообщения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияТюменская областьТюменьХанты-МансийскКамАЗ (завод)ГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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