https://ria.ru/20230424/dtp-1867459613.html

В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие

В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023

В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие

Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:54

2023-04-24T21:54

2023-04-24T21:54

происшествия

тюменская область

тюмень

ханты-мансийск

камаз (завод)

гибдд мвд рф

россия

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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров автобуса ушибы и ссадины, сообщает ГИБДД по Тюменской области. Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию. "На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ". В ДТП пострадали девять человек, у пострадавших ушибы и ссадины", - следует из сообщения. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html

тюменская область

тюмень

ханты-мансийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тюменская область, тюмень, ханты-мансийск, камаз (завод), гибдд мвд рф, россия