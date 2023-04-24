https://ria.ru/20230424/dtp-1867459613.html
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2023
В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие
Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:54
2023-04-24T21:54
2023-04-24T21:54
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в понедельник вечером, у девяти пассажиров автобуса ушибы и ссадины, сообщает ГИБДД по Тюменской области. Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию. "На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус Тобольск-Тюмень и пустой бензовоз "КамАЗ". В ДТП пострадали девять человек, у пострадавших ушибы и ссадины", - следует из сообщения. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, тюменская область, тюмень, ханты-мансийск, камаз (завод), гибдд мвд рф, россия
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В Тюменской области столкнулись автобус и бензовоз, есть пострадавшие
В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, пострадали девять человек