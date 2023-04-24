https://ria.ru/20230424/dtp-1867327682.html

В Кемеровской области три человека погибли в ДТП иномарки с мотоциклом

В Кемеровской области три человека погибли в ДТП иномарки с мотоциклом - РИА Новости, 24.04.2023

В Кемеровской области три человека погибли в ДТП иномарки с мотоциклом

Иномарка спровоцировала аварию с мотоциклом на трассе в Кузбассе, в результате три человека погибли, еще два пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:19

2023-04-24T13:19

2023-04-24T13:19

происшествия

авто

кемеровская область

новокузнецкий район

новокузнецк

гибдд мвд рф

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КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Иномарка спровоцировала аварию с мотоциклом на трассе в Кузбассе, в результате три человека погибли, еще два пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на втором километре автодороги Новокузнецк - Осиновое Плёсо. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Новокузнецкому району. "Предварительно установлено, что 35-летний водитель "Ауди" нарушил расположение автомобиля на проезжей части, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом "Урал". В результате на месте происшествия погибли 31-летний водитель мотоцикла и две его пассажирки 20 лет и 21 года… Травмы различной степени тяжести получили водитель "Ауди" и его 36-летний пассажир", - говорится в сообщении. Отмечается, что все погибшие были без защитных шлемов, а мотоциклист не имел прав. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следователем ОМВД по Новокузнецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Уточняется, что максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230424/samokatchik-1867301355.html

https://ria.ru/20230424/dtp-1867255930.html

кемеровская область

новокузнецкий район

новокузнецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, кемеровская область, новокузнецкий район, новокузнецк, гибдд мвд рф, россия, дтп