https://ria.ru/20230424/dtp-1867255930.html

В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека

В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 24.04.2023

В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:49

2023-04-24T07:49

2023-04-24T07:49

происшествия

hyundai creta

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла в ночь на понедельник на 89 километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Accent. "В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris и два пассажира Hyundai Accent погибли, водитель Hyundai Accent и пассажир Hyundai Solaris с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20230423/dtp-1867158120.html

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происшествия, hyundai creta, авто