https://ria.ru/20230424/dtp-1867255930.html
В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека
В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 24.04.2023
В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:49
2023-04-24T07:49
2023-04-24T07:49
происшествия
hyundai creta
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла в ночь на понедельник на 89 километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Accent. "В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris и два пассажира Hyundai Accent погибли, водитель Hyundai Accent и пассажир Hyundai Solaris с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, hyundai creta, авто
Происшествия, Hyundai Creta, Авто
В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека
В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека, двое получили травмы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике.
Авария произошла в ночь на понедельник на 89 километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан. Столкнулись автомобили Hyunda
i Solaris и Hyundai Accent.
"В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris и два пассажира Hyundai Accent погибли, водитель Hyundai Accent и пассажир Hyundai Solaris с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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