https://ria.ru/20230424/drg-1867337818.html
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.04.2023
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:53
2023-04-24T13:53
2023-04-24T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html
луганская народная республика
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Минобороны РФ об ударах на купянском направлении
брифинг МО РФ
2023-04-24T13:53
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вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении