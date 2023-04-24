https://ria.ru/20230424/drg-1867337818.html

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.04.2023

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:53

2023-04-24T13:53

2023-04-24T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об ударах на купянском направлении брифинг МО РФ 2023-04-24T13:53 true PT4M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, харьковская область