Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 24.04.2023 (обновлено: 14:38 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/drg-1867337818.html
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.04.2023
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:53
2023-04-24T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867348417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daa3870868191ae454e4e50e0a49fe66.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об ударах на купянском направлении
брифинг МО РФ
2023-04-24T13:53
true
PT4M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867348417_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_496c4c9c93c14b09272d59dab7694157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала