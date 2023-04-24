https://ria.ru/20230424/donetsk-1867263190.html

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами - РИА Новости, 24.04.2023

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начиненные противотанковыми минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:19

2023-04-24T09:19

2023-04-24T09:19

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начиненные противотанковыми минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты MFOM AT2 (начиненные противотанковыми минами АТ2)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска дистанционно заминировали посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе Донецка, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия