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ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/donetsk-1867263190.html
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами - РИА Новости, 24.04.2023
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начиненные противотанковыми минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:19
2023-04-24T09:19
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начиненные противотанковыми минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты MFOM AT2 (начиненные противотанковыми минами АТ2)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска дистанционно заминировали посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе Донецка, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты с противотанковыми минами

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты с противотанковыми минами

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка две ракеты, начиненные противотанковыми минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты MFOM AT2 (начиненные противотанковыми минами АТ2)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска дистанционно заминировали посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе Донецка, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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