https://ria.ru/20230424/doch-1867423826.html
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева - РИА Новости, 24.04.2023
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева
Дочь лидера российской рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Мария умерла в возрасте 36 лет, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:20
2023-04-24T18:20
2023-04-24T18:38
культура
общество
константин кинчев (панфилов)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дочь лидера российской рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Мария умерла в возрасте 36 лет, пишет "Комсомольская правда".По информации издания, она скончалась от остановки сердца.Мария — дочь жены Кинчева от первого брака. Окончила Российский институт театрального искусства. Работала исполнительным продюсером, организовывая различные съемки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, константин кинчев (панфилов)
Культура, Общество, Константин Кинчев (Панфилов)
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева
Дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева умерла в 36 лет