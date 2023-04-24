Рейтинг@Mail.ru
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:20 24.04.2023 (обновлено: 18:38 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/doch-1867423826.html
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева - РИА Новости, 24.04.2023
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева
Дочь лидера российской рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Мария умерла в возрасте 36 лет, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:20
2023-04-24T18:38
культура
общество
константин кинчев (панфилов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867423327_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_bc1a4dca8a29c0e0265ee658b7b26825.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дочь лидера российской рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Мария умерла в возрасте 36 лет, пишет "Комсомольская правда".По информации издания, она скончалась от остановки сердца.Мария — дочь жены Кинчева от первого брака. Окончила Российский институт театрального искусства. Работала исполнительным продюсером, организовывая различные съемки.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867423327_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_02260e94476709ee8c7c5f3772bacb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, константин кинчев (панфилов)
Культура, Общество, Константин Кинчев (Панфилов)
Умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева

Дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева умерла в 36 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер группы "Алиса" Константин Кинчев
Лидер группы Алиса Константин Кинчев - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дочь лидера российской рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Мария умерла в возрасте 36 лет, пишет "Комсомольская правда".
По информации издания, она скончалась от остановки сердца.
Мария — дочь жены Кинчева от первого брака. Окончила Российский институт театрального искусства. Работала исполнительным продюсером, организовывая различные съемки.
 
КультураОбществоКонстантин Кинчев (Панфилов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала