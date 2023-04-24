https://ria.ru/20230424/dobrodel-1867435040.html
Песков похвалил приложение "Добродел"
Песков похвалил приложение "Добродел" - РИА Новости, 24.04.2023
Песков похвалил приложение "Добродел"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил работу приложения "Добродел" и рассказал, что сам им иногда пользуется. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:07
2023-04-24T19:07
2023-04-24T19:09
общество
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил работу приложения "Добродел" и рассказал, что сам им иногда пользуется. На марафоне "Знание. Первые" он рассказал, что все руководство администрации президента с определенной очередностью принимает участие в приеме граждан, и сам он также ведет прием. "Очень интересное наблюдение, я его сделал за пару лет. То есть приходит человек из Подмосковья, из глубокого такого Подмосковья, и говорит, что вот мы живем в деревне, и у нас 200 метров дороги никак не могут сделать. Я говорю: прекрасно, вы в "Добродел" отправляли вот через приложение или звонили? А "Добродел" это приложение такое Московской области, которое, кстати говоря, шикарно работает. Шикарно работает, я сам им даже иногда пользуюсь", - сказал Песков. Обычно, по его словам, люди никуда не обращаются, а сразу идут к президенту. "И вот так очень-очень много. Очень много", - сказал он. "Вот так у нас устроено. Вот так у нас просто верят президенту и доверяют ему", - заключил Песков.
https://ria.ru/20220527/prilozheniya-1791312929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Песков
Песков похвалил приложение "Добродел"
Песков похвалил работу приложения "Добродел" и рассказал, что сам им иногда пользуется
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил работу приложения "Добродел" и рассказал, что сам им иногда пользуется.
На марафоне "Знание. Первые" он рассказал, что все руководство администрации президента с определенной очередностью принимает участие в приеме граждан, и сам он также ведет прием.
"Очень интересное наблюдение, я его сделал за пару лет. То есть приходит человек из Подмосковья
, из глубокого такого Подмосковья, и говорит, что вот мы живем в деревне, и у нас 200 метров дороги никак не могут сделать. Я говорю: прекрасно, вы в "Добродел" отправляли вот через приложение или звонили? А "Добродел" это приложение такое Московской области, которое, кстати говоря, шикарно работает. Шикарно работает, я сам им даже иногда пользуюсь", - сказал Песков.
Обычно, по его словам, люди никуда не обращаются, а сразу идут к президенту.
"И вот так очень-очень много. Очень много", - сказал он.
"Вот так у нас устроено. Вот так у нас просто верят президенту и доверяют ему", - заключил Песков.
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