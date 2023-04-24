https://ria.ru/20230424/dobrodel-1867435040.html

Песков похвалил приложение "Добродел"

Песков похвалил приложение "Добродел" - РИА Новости, 24.04.2023

Песков похвалил приложение "Добродел"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил работу приложения "Добродел" и рассказал, что сам им иногда пользуется. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:07

2023-04-24T19:07

2023-04-24T19:09

общество

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил работу приложения "Добродел" и рассказал, что сам им иногда пользуется. На марафоне "Знание. Первые" он рассказал, что все руководство администрации президента с определенной очередностью принимает участие в приеме граждан, и сам он также ведет прием. "Очень интересное наблюдение, я его сделал за пару лет. То есть приходит человек из Подмосковья, из глубокого такого Подмосковья, и говорит, что вот мы живем в деревне, и у нас 200 метров дороги никак не могут сделать. Я говорю: прекрасно, вы в "Добродел" отправляли вот через приложение или звонили? А "Добродел" это приложение такое Московской области, которое, кстати говоря, шикарно работает. Шикарно работает, я сам им даже иногда пользуюсь", - сказал Песков. Обычно, по его словам, люди никуда не обращаются, а сразу идут к президенту. "И вот так очень-очень много. Очень много", - сказал он. "Вот так у нас устроено. Вот так у нас просто верят президенту и доверяют ему", - заключил Песков.

https://ria.ru/20220527/prilozheniya-1791312929.html

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков