https://ria.ru/20230424/dnr-1867240178.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T00:22

2023-04-24T00:22

2023-04-24T00:52

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 275 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский, Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.

https://ria.ru/20230424/trevoga-1867239930.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, макеевка, донецкая народная республика