Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 275 боеприпасов
Разрушенная стена дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего выпущено 275 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский, Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.