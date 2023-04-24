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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.04.2023
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00:22 24.04.2023 (обновлено: 00:52 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/dnr-1867240178.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T00:22
2023-04-24T00:52
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 275 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский, Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
https://ria.ru/20230424/trevoga-1867239930.html
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донецк, сцкк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 275 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке
Разрушенная стена дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего выпущено 275 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский, Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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