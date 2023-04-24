https://ria.ru/20230424/dividendy-1867253977.html

Восемь российских компаний выплатят рекордные дивиденды, считают эксперты

Восемь российских компаний выплатят рекордные дивиденды, считают эксперты - РИА Новости, 24.04.2023

Восемь российских компаний выплатят рекордные дивиденды, считают эксперты

Восемь российских компаний уже рекомендовали выплатить рекордные дивиденды за 2022 год, при этом акционеры трех из них - Сбербанка, "Фосагро" и "Белуги" -... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:28

2023-04-24T07:28

2023-04-24T07:28

экономика

андрей кочетков

фосагро

газпром

татнефть

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Восемь российских компаний уже рекомендовали выплатить рекордные дивиденды за 2022 год, при этом акционеры трех из них - Сбербанка, "Фосагро" и "Белуги" - утвердили рекомендации, опрошенные РИА Новости аналитики ожидают высоких дивидендов и от ряда других, но число таких щедрых организаций будет небольшим. "Рекордные дивиденды заплатил "Фосагро" по итогам 2022 года благодаря пику цен на удобрения в прошлом году. Вместе с тем за 2023 год дивиденды от "Фосагро" могут снизиться на 45% г/г из-за коррекции экспортных цен на удобрения", - отмечает старший аналитик инвестбанка "Синара" Дмитрий Смолин. Большой объем выплат за последние 12 месяцев ожидается от "Лукойла", "Газпром нефти" и "Газпрома", при этом итоговые выплаты за 2022 год для этих компаний должны быть меньше, чем промежуточные в 2022 году, добавляет Пучкарев. "По поводу рекомендаций пока говорить сложно, но о хороших дивидендах заявляли в "Роснефти". 24 апреля совет директоров "Сургутнефтегаза" также примет решение по дивидендам, а 27 апреля совет директоров "Татнефти" вынесет свои рекомендации. Последнее наиболее актуально, так как дивиденды являются довольно большой частью формирования бюджета Татарстана", - замечает ведущий аналитик "Открытие Research" Андрей Кочетков. "По "Татнефти" есть ожидания, что могут быть рекордные или очень хорошие дивиденды, связанные с тем, что эта компания, с точки зрения ее акционеров, может быть мотивирована на выплаты (она косвенно аффилирована с региональными властями). Если мы говорим не только о технической возможности заплатить дивиденды, но и о желании, то тут эти два фактора имеют место", - также замечает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин. Сложности переводаОпрошенные РИА Новости эксперты не ожидают возобновление дивидендов от сталелитейных и угольных компаний по итогам прошлого года. "Мы не ожидаем возобновление дивидендов от сталелитейных и угольных компаний по итогам прошлого года. Дивиденды "Норильского никеля" могут разочаровать инвесторов, так как, по нашим оценкам, компания может выплатить около 660 рублей на акцию (против 2689 рублей по итогам 2021 года) из-за веского капекса и ожидаемой новой дивидендной формулы", - говорит Смолин. "Мы ожидаем возобновления дивидендов от "Полюса" (390 рублей на акцию), однако суммы дивидендов будут ниже, чем в прошлые годы",- добавляет он. "Металлурги пока не готовы платить дивиденды, причём массово, исключая ГМК", - добавляет Кочетков. "В конечном итоге есть большая проблема, связанная с инфраструктурой, она заключается в том, что европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали транзакции по многим ценным бумагам, и некоторые компании не могут технически заплатить дивиденды. Самый яркий пример - это "Глобалтранс" или "Эталон", X5 Group и так далее, у которых депозитарные расписки", - обращает внимание Нигматуллин. "Есть компании, где какой-то крупный из миноритариев не может получить денежные средства, допустим, в компании "Магнит", насколько я понимаю", - добавляет он. "Еще момент, нужно смотреть на цену бумаги: если мы покупаем бумагу по высокой цене в надежде получить высокие дивиденды - это сомнительная практика, дивиденды - не единственный показатель доходности акций, основное - это рост котировок в долгосрочной перспективе", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20230424/biznes-1867245779.html

https://ria.ru/20230424/biznes-1867247841.html

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экономика, андрей кочетков, фосагро, газпром, татнефть