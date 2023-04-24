https://ria.ru/20230424/dinastiya-1867349500.html

Более ста педагогических династий приняли участие в пленарной сессии

Более ста педагогических династий приняли участие в пленарной сессии - РИА Новости, 24.04.2023

Более ста педагогических династий приняли участие в пленарной сессии

Представители старейших педагогических династий России встретились, чтобы обменяться опытом на Всероссийской сессии педагогических династий, сообщили в Дирекции РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:23

2023-04-24T14:23

2023-04-24T14:23

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867348712_0:15:1277:733_1920x0_80_0_0_611c5391603e45b44a72124f24db1bde.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Представители старейших педагогических династий России встретились, чтобы обменяться опытом на Всероссийской сессии педагогических династий, сообщили в Дирекции Года педагога и наставника. Мероприятие состоялось в Ульяновском педагогическом университете и стало частью первого Всероссийского съезда Народных учителей. Мероприятие проходило в смешанном (очном и онлайн) формате. В нем приняли участие свыше 100 династий со всей России.В ходе пленарной сессии с участниками по видеоконференцсвязи пообщался министр просвещения России Сергей Кравцов."Россия славится своими педагогическими династиями, у нас их более 500. Многие ведут историю с 19-го – начала 20-го века. На долю педагогов выпало немало испытаний, но они остались верными избранному пути. Многие представители династий обучали грамоте рабочих и крестьян после Революции, участвовали в Великой Отечественной войне", - сказал Сергей Кравцов.Он отметил, что почти в каждой династии есть свой Герой. К примеру, бабушка Елены Дудка из Оренбургской области, Нина Сидоровна Лисовская, прошла боевой путь от Ворошиловграда до Венгрии, была награждена Орденом Отечественной войны и десятью медалями. После войны Нина Сидоровна 20 лет воспитывала малышей в детских садах. Еще один пример – дедушка Инны Беркес из Донецка, Николай Николаевич Чушкин. Он со студенческой скамьи отправился на фронт, был ранен, а в послевоенное время более 30 лет посвятил учительству, став родоначальником педагогической династии Чушкиных-Самарских-Беркес.Важным итогом Всероссийской пленарной сессии педагогических династий стали предложения участников, озвученные в ходе обсуждения. В частности, представитель династии Филиповы-Павшины-Политовы Елена Власюк (Республика Коми) предложила поддержать выпуск Альманаха "Педагогические династии России" в печатном виде для дальнейшей передачи из поколения в поколение. Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, данная инициатива может быть реализована до конца текущего года и может стать одним из важных итогов Года педагога и наставника.С инициативой выступили также представители Ульяновской области. В частности, заместитель заведующего МБДОУ "Центр развития ребенка Детский сад №221" Татьяна Шутова предложила учредить в Российской Федерации конкурс среди представителей педагогических династий. В свою очередь, заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев сообщил о готовности руководства региона взять на себя изготовление переходящего кубка, который один раз в 5 лет будет передаваться старейшей в России педагогической династии.В работе Всероссийской пленарной сессии в очном формате приняли участие представители восьми династий из Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Самарской областей и Республики Мордовия. Свыше 10 тысяч человек присоединились к мероприятию в режиме онлайн – по ВКС и благодаря трансляции на странице "Год педагога и наставника 2023" в соцсети "ВКонтакте".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов