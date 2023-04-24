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Минпросвещения создаст альманах российских педагогических династий
Минпросвещения создаст альманах российских педагогических династий - РИА Новости, 24.04.2023
Минпросвещения создаст альманах российских педагогических династий
Министерство просвещения РФ начало работу над созданием альманаха российских педагогических династий, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:24
2023-04-24T12:24
2023-04-24T12:24
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ начало работу над созданием альманаха российских педагогических династий, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. "Педагогических династий у нас более 500... Мы такой делаем альманах всех педагогических династий, чтобы страна знала и гордилась, в том числе, представителями наших выдающихся педагогических династий ", - заявил Кравцов на Всероссийской пленарной сессии педагогических династий. Он добавил, что Россия славится педагогическими династиями, многие из которых ведут свою историю из XIX - начала XX века. Также Кравцов рассказал о том, что провел в понедельник урок в одной из московских школ, посвященный профессии учителя. В конце выступления министр поблагодарил всех присутствующих педагогов. "Спасибо еще раз, уважаемые коллеги, за ваш труд, за вашу верность профессии и беззаветную любовь к Отечеству", - сказал он.
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сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Сергей Кравцов, Общество
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ начало работу над созданием альманаха российских педагогических династий, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
"Педагогических династий у нас более 500... Мы такой делаем альманах всех педагогических династий, чтобы страна знала и гордилась, в том числе, представителями наших выдающихся педагогических династий ", - заявил Кравцов на Всероссийской пленарной сессии педагогических династий.
Он добавил, что Россия славится педагогическими династиями, многие из которых ведут свою историю из XIX - начала XX века. Также Кравцов рассказал о том, что провел в понедельник урок в одной из московских школ, посвященный профессии учителя. В конце выступления министр поблагодарил всех присутствующих педагогов.
"Спасибо еще раз, уважаемые коллеги, за ваш труд, за вашу верность профессии и беззаветную любовь к Отечеству", - сказал он.