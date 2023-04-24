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Минпросвещения создаст альманах российских педагогических династий

Минпросвещения создаст альманах российских педагогических династий - РИА Новости, 24.04.2023

Минпросвещения создаст альманах российских педагогических династий

Министерство просвещения РФ начало работу над созданием альманаха российских педагогических династий, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:24

2023-04-24T12:24

2023-04-24T12:24

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ начало работу над созданием альманаха российских педагогических династий, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. "Педагогических династий у нас более 500... Мы такой делаем альманах всех педагогических династий, чтобы страна знала и гордилась, в том числе, представителями наших выдающихся педагогических династий ", - заявил Кравцов на Всероссийской пленарной сессии педагогических династий. Он добавил, что Россия славится педагогическими династиями, многие из которых ведут свою историю из XIX - начала XX века. Также Кравцов рассказал о том, что провел в понедельник урок в одной из московских школ, посвященный профессии учителя. В конце выступления министр поблагодарил всех присутствующих педагогов. "Спасибо еще раз, уважаемые коллеги, за ваш труд, за вашу верность профессии и беззаветную любовь к Отечеству", - сказал он.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов, общество