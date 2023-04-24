В ПМР больше половины участников написали "Тотальный диктант" на двойку
В Приднестровье 57,5 процента участников "Тотального диктанта-2023" написали его на двойку
© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРаздаточный материал на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант"
Раздаточный материал на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант". Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Приднестровье больше половины участников написали 8 апреля тотальный диктант на двойку, сообщила в понедельник пресс-служба приднестровской партии "Обновление", совместно с фондом "Будущее Приднестровья" ставшая организатором акции грамотности.
Для участия зарегистрировались 329 человек. Диктант прошел на семи площадках в семи городах республики. Текст диктанта об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве составил писатель и журналист из Приморья Василий Авченко.
"Работы сдали не все участники – возможно, кто-то не справился со страхом перед проверкой, сомневался в своих силах. В итоге проверяющие получили немногим менее 300 работ. На пятерки диктант написали 9,5% участников, на четверки – 15%, на тройки – 18%, на двойки – 57,5%", - говорится в сообщении.
Преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы из города Рыбницы Ольга Плацында отметила, что работах было много ошибок было в словах с одной и двумя "н", в именах собственных, как и ранее, вызывали трудности наречия. По мнению эксперта, в этом деле много значит образец красивой, грамотной речи. "Молодежь сегодня далеко не всегда ее слышит – даже нынешняя интеллигенция, преподаватели допускают речевые ошибки. Важно также постоянно видеть перед собой грамотные тексты, в том числе в интернете. Конечно же, читать надо, а мы сейчас мало читаем", – приводит пресс-служба слова учителя.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст сочиняет каждый год известный писатель специально для акции. Как сообщается на сайте диктанта, в 2022 году в нем приняли участие более 780 тысяч участников из 108 стран, а в 2011 году в нем участвовали только 4 758 человек из двух стран и 13 городов. Первый раз акция прошла в 2004 году.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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