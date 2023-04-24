https://ria.ru/20230424/demarsh-1867471234.html

Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз, заявил Рябков

Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз, заявил Рябков - РИА Новости, 25.04.2023

Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз, заявил Рябков

Россия проведет демарш в отношении США, выразит протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-24T23:53

2023-04-24T23:53

2023-04-25T02:01

россия

сша

нью-йорк (город)

сергей рябков

сергей лавров

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия проведет демарш в отношении США, выразит протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков. Россия в апреле является председателем Совбеза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230424/zakharova-1867439996.html

россия

сша

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, сша, нью-йорк (город), сергей рябков, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)