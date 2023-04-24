Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Рябков анонсировал демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия проведет демарш в отношении США, выразит протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.
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"Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится. Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли МИД вызывать посла США в связи с невыдачей виз.
Россия в апреле является председателем Совбеза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.