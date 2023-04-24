https://ria.ru/20230424/chemodany-1867466943.html

В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств

В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств - РИА Новости, 24.04.2023

В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств

Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:01

2023-04-24T23:01

2023-04-24T23:02

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.В чемоданах, по его словам, оказались "личные вещи".

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, в мире