https://ria.ru/20230424/chemodany-1867466943.html
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств - РИА Новости, 24.04.2023
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств
Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:01
2023-04-24T23:01
2023-04-24T23:02
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565041165_0:61:1225:750_1920x0_80_0_0_063d387405abca55489d1106fdc7bb69.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.В чемоданах, по его словам, оказались "личные вещи".
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565041165_73:0:1153:810_1920x0_80_0_0_a148594e42e9b7b4c6e26d74b0a8e637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств
Американская полиция не нашла в брошенных у посольства России чемоданах взрывных устройств
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.
«
"Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли", - сообщил собеседник агентства.
В чемоданах, по его словам, оказались "личные вещи".