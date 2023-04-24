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В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств - РИА Новости, 24.04.2023
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23:01 24.04.2023 (обновлено: 23:02 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/chemodany-1867466943.html
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств - РИА Новости, 24.04.2023
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств
Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.04.2023
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.В чемоданах, по его словам, оказались "личные вещи".
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Россия, США, В мире
В брошенных у посольства России в США чемоданах не нашли взрывных устройств

Американская полиция не нашла в брошенных у посольства России чемоданах взрывных устройств

CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, IdahoАвтомобили полиции в США
Автомобили полиции в США - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, Idaho
Автомобили полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Американские правоохранительные органы не нашли ничего опасного в двух чемоданах, брошенных возле посольства РФ в Вашингтоне, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.
«
"Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли", - сообщил собеседник агентства.
В чемоданах, по его словам, оказались "личные вещи".
 
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