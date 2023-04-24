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В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык - РИА Новости, 24.04.2023
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06:51 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/buryatiya-1867252089.html
В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык
В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык - РИА Новости, 24.04.2023
В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык
Сердечный приступ на фоне гипоксии и повышенной нагрузки на сердце мог стать причиной смерти туриста при восхождении на гору Мунку-Сардык в Окинском районе... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T06:51
2023-04-24T06:51
происшествия
окинский район
россия
тункинский район
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УЛАН-УДЭ, 24 апр – РИА Новости. Сердечный приступ на фоне гипоксии и повышенной нагрузки на сердце мог стать причиной смерти туриста при восхождении на гору Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, по факту его смерти началась доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Бурятии. В воскресенье сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района. Однако мужчина скончался до прибытия спасателей не приходя в сознание. Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции. "Исходя из предварительных данных, смерть могла наступить в результате заболевания сердца на фоне повышенной физической нагрузки и высотной гипоксии в условия внешней среды в горах. Также проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, туристом оказался житель Иркутска 1963 года рождения. Для установления точной причины его смерти проводится судебно-медицинское исследование.
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окинский район
россия
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происшествия, окинский район, россия, тункинский район
Происшествия, Окинский район, Россия, Тункинский район
В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык

СУСК по Бурятии: причиной смерти туриста на горе Мунку-Сардык мог стать сердечный приступ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 24 апр – РИА Новости. Сердечный приступ на фоне гипоксии и повышенной нагрузки на сердце мог стать причиной смерти туриста при восхождении на гору Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, по факту его смерти началась доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Бурятии.
В воскресенье сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района. Однако мужчина скончался до прибытия спасателей не приходя в сознание. Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции.
"Исходя из предварительных данных, смерть могла наступить в результате заболевания сердца на фоне повышенной физической нагрузки и высотной гипоксии в условия внешней среды в горах. Также проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, туристом оказался житель Иркутска 1963 года рождения. Для установления точной причины его смерти проводится судебно-медицинское исследование.
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