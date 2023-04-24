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В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык

В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык - РИА Новости, 24.04.2023

В Бурятии назвали возможную причину смерти туриста на горе Мунку-Сардык

Сердечный приступ на фоне гипоксии и повышенной нагрузки на сердце мог стать причиной смерти туриста при восхождении на гору Мунку-Сардык в Окинском районе... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:51

2023-04-24T06:51

2023-04-24T06:51

происшествия

окинский район

россия

тункинский район

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УЛАН-УДЭ, 24 апр – РИА Новости. Сердечный приступ на фоне гипоксии и повышенной нагрузки на сердце мог стать причиной смерти туриста при восхождении на гору Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, по факту его смерти началась доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Бурятии. В воскресенье сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района. Однако мужчина скончался до прибытия спасателей не приходя в сознание. Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции. "Исходя из предварительных данных, смерть могла наступить в результате заболевания сердца на фоне повышенной физической нагрузки и высотной гипоксии в условия внешней среды в горах. Также проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, туристом оказался житель Иркутска 1963 года рождения. Для установления точной причины его смерти проводится судебно-медицинское исследование.

https://ria.ru/20230121/turist-1846462094.html

окинский район

россия

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происшествия, окинский район, россия, тункинский район