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Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 24.04.2023
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01:59 24.04.2023 (обновлено: 03:54 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/burya-1867243464.html
Землю накрыла мощная магнитная буря
Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 24.04.2023
Землю накрыла мощная магнитная буря
Сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ). РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T01:59
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ).Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, в то время как G5 - экстремальный уровень, а G1 – слабый.Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.Ранее сообщалось, что в ряде регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, наблюдается Северное сияние, вызванное магнитной бурей.
https://ria.ru/20230424/ryazan-1867240870.html
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общество, земля, россия, москва
Общество, Земля, Россия, Москва
Землю накрыла мощная магнитная буря

Институт прикладной геофизики зафиксировал на Земле магнитную бурю уровня G4

© NASA/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA/SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ).
Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, в то время как G5 - экстремальный уровень, а G1 – слабый.
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Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, наблюдается Северное сияние, вызванное магнитной бурей.
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