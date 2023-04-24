https://ria.ru/20230424/burya-1867243464.html

Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 24.04.2023

Землю накрыла мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ). РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T01:59

2023-04-24T01:59

2023-04-24T03:54

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ).Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, в то время как G5 - экстремальный уровень, а G1 – слабый.Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.Ранее сообщалось, что в ряде регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, наблюдается Северное сияние, вызванное магнитной бурей.

https://ria.ru/20230424/ryazan-1867240870.html

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