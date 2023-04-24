https://ria.ru/20230424/buksir-1867243345.html

К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир

К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир - РИА Новости, 24.04.2023

К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир

Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" прибыло в район порта Шахтерск на Сахалине для оказания помощи севшему на мель судну KC Hadong, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T01:59

2023-04-24T01:59

2023-04-24T01:59

сахалин

южно-сахалинск

южная корея

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" прибыло в район порта Шахтерск на Сахалине для оказания помощи севшему на мель судну KC Hadong, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска. "Берингов пролив" прибыл 24 апреля в 5.00 (22.00 мск воскресенья) в район порта Шахтерск. С 8.00 планируется в первую очередь высадка на борт аварийного судна, проведение осмотра на месте и ознакомление с судовой документацией. Планируется, если позволят погодные условия, водолазный осмотр корпуса судна на предмет повреждений", - уточнил собеседник агентства. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.

https://ria.ru/20230418/soobschenie-1866050898.html

сахалин

южно-сахалинск

южная корея

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сахалин, южно-сахалинск, южная корея, происшествия