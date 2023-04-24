https://ria.ru/20230424/buksir-1867243345.html
К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир
К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир - РИА Новости, 24.04.2023
К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир
Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" прибыло в район порта Шахтерск на Сахалине для оказания помощи севшему на мель судну KC Hadong, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T01:59
2023-04-24T01:59
2023-04-24T01:59
сахалин
южно-сахалинск
южная корея
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867157840_0:40:798:489_1920x0_80_0_0_cffa41b0284eae86477f6a583f837063.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" прибыло в район порта Шахтерск на Сахалине для оказания помощи севшему на мель судну KC Hadong, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска. "Берингов пролив" прибыл 24 апреля в 5.00 (22.00 мск воскресенья) в район порта Шахтерск. С 8.00 планируется в первую очередь высадка на борт аварийного судна, проведение осмотра на месте и ознакомление с судовой документацией. Планируется, если позволят погодные условия, водолазный осмотр корпуса судна на предмет повреждений", - уточнил собеседник агентства. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.
https://ria.ru/20230418/soobschenie-1866050898.html
сахалин
южно-сахалинск
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867157840_48:0:752:528_1920x0_80_0_0_3015612b1c46650c00295521f2c76239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, южно-сахалинск, южная корея, происшествия
Сахалин, Южно-Сахалинск, Южная Корея, Происшествия
К севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир
Для помощи севшему на мель у Сахалина судну KC Hadong прибыл буксир "Берингов пролив"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" прибыло в район порта Шахтерск на Сахалине для оказания помощи севшему на мель судну KC Hadong, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска.
"Берингов пролив" прибыл 24 апреля в 5.00 (22.00 мск воскресенья) в район порта Шахтерск. С 8.00 планируется в первую очередь высадка на борт аварийного судна, проведение осмотра на месте и ознакомление с судовой документацией. Планируется, если позволят погодные условия, водолазный осмотр корпуса судна на предмет повреждений", - уточнил собеседник агентства.
Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи
и Филиппин
.
Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.
Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир