https://ria.ru/20230424/bukhta-1867257215.html

В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров

В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости, 24.04.2023

В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров

Рейд в Севастопольской бухте открыт, движение катеров и паромов возобновлено, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:12

2023-04-24T08:12

2023-04-24T08:12

севастополь

михаил развожаев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыт, движение катеров и паромов возобновлено, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Черноморский флот ночью отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, никакие объекты не повреждены, заявил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Рейд в бухте был перекрыт. "Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230422/krym-1867055978.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, михаил развожаев, республика крым