https://ria.ru/20230424/bukhta-1867257215.html
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости, 24.04.2023
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
Рейд в Севастопольской бухте открыт, движение катеров и паромов возобновлено, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:12
2023-04-24T08:12
2023-04-24T08:12
севастополь
михаил развожаев
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыт, движение катеров и паромов возобновлено, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Черноморский флот ночью отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, никакие объекты не повреждены, заявил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Рейд в бухте был перекрыт. "Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230422/krym-1867055978.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, республика крым
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
В Севастопольской бухте возобновили движение морского пассажирского транспорта