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Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников
Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:14
2023-04-24T04:14
2023-04-24T04:20
севастополь
безопасность
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии
Севастополь, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Черноморский флот ВМФ России
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников
Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости.
Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил
губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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