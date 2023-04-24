https://ria.ru/20230424/bpla-1867246617.html

Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников

Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023

Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников

Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T04:14

2023-04-24T04:14

2023-04-24T04:20

севастополь

безопасность

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html

севастополь

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севастополь, безопасность, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии