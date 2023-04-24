Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 24.04.2023 (обновлено: 04:20 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/bpla-1867246617.html
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников
Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:14
2023-04-24T04:20
севастополь
безопасность
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, безопасность, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии
Севастополь, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Черноморский флот ВМФ России
Черноморский флот отражает в Севастополе атаку надводных беспилотников

Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
22 марта, 21:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил РазвожаевЧерноморский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала