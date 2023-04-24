https://ria.ru/20230424/bomba-1867243967.html
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России - РИА Новости, 24.04.2023
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России
Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T02:09
2023-04-24T02:09
2023-04-24T02:09
в мире
сша
россия
александр панкин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой, говорится в материале китайского телеканала CCTV."Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма"", - отмечается в статье.Как пишет CCTV, падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты.При этом начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов "ничему не научило" США, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в "оружие"."В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара", - отмечает CCTV.Страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали как минимум две вещи. "Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить", - указывается в материале.В результате страны будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность. ""Последний слой бумаги", поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", - резюмирует CCTV.Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец. "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html
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в мире, сша, россия, александр панкин, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Александр Панкин, Санкции в отношении России
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России
CCTV: санкции США в отношении России усилили процесс дедолларизации в мире
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости.
Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой, говорится
в материале китайского телеканала CCTV.
"Снижение статуса Америки
в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма"", - отмечается в статье.
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара
Как пишет CCTV, падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты.
При этом начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов "ничему не научило" США, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в "оружие".
"В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара", - отмечает CCTV.
Страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали как минимум две вещи. "Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить", - указывается в материале.
В результате страны будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность. ""Последний слой бумаги", поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", - резюмирует CCTV.
Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин
, процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец. "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Трамп предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение