Рейтинг@Mail.ru
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/bomba-1867243967.html
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России - РИА Новости, 24.04.2023
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России
Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T02:09
2023-04-24T02:09
в мире
сша
россия
александр панкин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой, говорится в материале китайского телеканала CCTV."Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма"", - отмечается в статье.Как пишет CCTV, падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты.При этом начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов "ничему не научило" США, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в "оружие"."В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара", - отмечает CCTV.Страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали как минимум две вещи. "Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить", - указывается в материале.В результате страны будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность. ""Последний слой бумаги", поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", - резюмирует CCTV.Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец. "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html
https://ria.ru/20230415/tramp-1865484822.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, александр панкин, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Александр Панкин, Санкции в отношении России
США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России

CCTV: санкции США в отношении России усилили процесс дедолларизации в мире

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия
Флаги США в здании Капитолия - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой, говорится в материале китайского телеканала CCTV.
"Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма"", - отмечается в статье.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара
20 апреля, 16:57
Как пишет CCTV, падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты.
При этом начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов "ничему не научило" США, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в "оружие".
"В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара", - отмечает CCTV.
Страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали как минимум две вещи. "Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить", - указывается в материале.
В результате страны будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность. ""Последний слой бумаги", поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", - резюмирует CCTV.
Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец. "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Трамп предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение
15 апреля, 01:10
 
В миреСШАРоссияАлександр ПанкинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала