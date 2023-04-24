https://ria.ru/20230424/bomba-1867243967.html

США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России

США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России - РИА Новости, 24.04.2023

США "подорвались" на финансовой бомбе, которую готовили России

Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T02:09

2023-04-24T02:09

2023-04-24T02:09

в мире

сша

россия

александр панкин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Санкционная "финансовая бомба" США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой, говорится в материале китайского телеканала CCTV."Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма"", - отмечается в статье.Как пишет CCTV, падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты.При этом начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов "ничему не научило" США, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в "оружие"."В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара", - отмечает CCTV.Страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали как минимум две вещи. "Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить", - указывается в материале.В результате страны будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность. ""Последний слой бумаги", поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету", - резюмирует CCTV.Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец. "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html

https://ria.ru/20230415/tramp-1865484822.html

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в мире, сша, россия, александр панкин, санкции в отношении россии