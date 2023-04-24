ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель
Боррель: ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать обещания по поставкам боеприпасов Киеву
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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"Мы делаем все что в наших силах, чтобы сдержать свои обещания. Уже было было поставлено более тысячи ракет... Все министры понимают срочность запроса. Только усилив поставки, мы сможем помочь Украине справиться с российскими атаками", - сказал он.
Одной из тем на Совете глав МИД ЕС должна была стать реализация планов поставки боеприпасов Украине. Ранее сообщалось, что внутри ЕС возникли разногласия из-за того, включать ли в общие закупки боеприпасы, произведенные за пределами Европы, или ограничиться местными производителями.
В четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза, и назвал эту ситуацию разочаровывающей.
В пятницу высокопоставленный европейский дипломат в беседе с журналистами заявил, что в ЕС рассчитывают урегулировать этот вопрос в "ближайшие дни".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.