https://ria.ru/20230424/boepripasy-1867440638.html

ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель

ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 24.04.2023

ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель

ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:30

2023-04-24T19:30

2023-04-24T19:30

в мире

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россия

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жозеп боррель

дмитрий кулеба

сергей лавров

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. Одной из тем на Совете глав МИД ЕС должна была стать реализация планов поставки боеприпасов Украине. Ранее сообщалось, что внутри ЕС возникли разногласия из-за того, включать ли в общие закупки боеприпасы, произведенные за пределами Европы, или ограничиться местными производителями. В четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза, и назвал эту ситуацию разочаровывающей. В пятницу высокопоставленный европейский дипломат в беседе с журналистами заявил, что в ЕС рассчитывают урегулировать этот вопрос в "ближайшие дни". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867379116.html

https://ria.ru/20230423/istrebiteli-1867199793.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, европа, жозеп боррель, дмитрий кулеба, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины