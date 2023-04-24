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ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 24.04.2023
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19:30 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/boepripasy-1867440638.html
ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель
ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 24.04.2023
ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель
ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:30
2023-04-24T19:30
в мире
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россия
европа
жозеп боррель
дмитрий кулеба
сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. Одной из тем на Совете глав МИД ЕС должна была стать реализация планов поставки боеприпасов Украине. Ранее сообщалось, что внутри ЕС возникли разногласия из-за того, включать ли в общие закупки боеприпасы, произведенные за пределами Европы, или ограничиться местными производителями. В четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза, и назвал эту ситуацию разочаровывающей. В пятницу высокопоставленный европейский дипломат в беседе с журналистами заявил, что в ЕС рассчитывают урегулировать этот вопрос в "ближайшие дни". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867379116.html
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в мире, украина, россия, европа, жозеп боррель, дмитрий кулеба, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Европа, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине, заявил Боррель

Боррель: ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать обещания по поставкам боеприпасов Киеву

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«
"Мы делаем все что в наших силах, чтобы сдержать свои обещания. Уже было было поставлено более тысячи ракет... Все министры понимают срочность запроса. Только усилив поставки, мы сможем помочь Украине справиться с российскими атаками", - сказал он.
Одной из тем на Совете глав МИД ЕС должна была стать реализация планов поставки боеприпасов Украине. Ранее сообщалось, что внутри ЕС возникли разногласия из-за того, включать ли в общие закупки боеприпасы, произведенные за пределами Европы, или ограничиться местными производителями.
В четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза, и назвал эту ситуацию разочаровывающей.
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В пятницу высокопоставленный европейский дипломат в беседе с журналистами заявил, что в ЕС рассчитывают урегулировать этот вопрос в "ближайшие дни".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаЖозеп БоррельДмитрий КулебаСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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