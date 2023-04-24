https://ria.ru/20230424/biznes-1867266282.html

Преемник McKinsey в России рассказал о будущем компании

Преемник McKinsey в России рассказал о будущем компании - РИА Новости, 24.04.2023

Преемник McKinsey в России рассказал о будущем компании

Руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" - партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко заявил в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:38

2023-04-24T09:38

2023-04-24T09:38

экономика

россия

mckinsey

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" - партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко заявил в интервью РИА Новости, что строит в России международный бизнес с русским сердцем. Американская консалтинговая компания McKinsey – один из мировых лидеров отрасли – весной прошлого года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России. А летом партнеры бывшего российского подразделения компании заявили, что будут работать под брендом "Яков и Партнеры". "Исторически консалтинг перестраивается раз в 30 лет в ответ на изменения мира. Но если раньше отрасль менялась довольно плавно – сейчас, как мне кажется - период революционных изменений", – сказал Сергиенко. По его словам, партнерам фактически пришлось переизобрести консалтинг в России. В новой компании остались те, кто плотно связал свою судьбу с Россией и при этом хотел построить международный бизнес. "Я бы сказал, что мы строим международную компанию с русским сердцем", – заявил он. "До событий февраля нас было около 700 человек - в какой-то момент нас осталось всего 120. Сейчас нас уже почти 300. В основном это опытные сотрудники из международных консалтинговых компаний, ведущих инвестбанков, юридических фирм, иностранных компаний, покинувших Россию. А сейчас еще добавляются и сотрудники и из крупных промышленных организаций, нефтедобывающих компаний и так далее", – отметил Сергиенко. ПерспективыСпециалисты отрасли с оптимизмом сморят на перспективы консалтинга в стране. Сергиенко видит высокий спрос на эти услуги в России, хотя тематика запросов изменилась. В прикладном разрезе запросы, по его словам, сместились в зону увеличения устойчивости компаний, перестроения цепочек поставок, диверсификации рынков. "Многие озаботились вопросами покупки бизнесов компаний, ушедших из страны, настолько, что это направление мы вывели в независимую компанию", – отметил он. "Интересно, что ряд игроков почувствовали во всей этой ситуации окно возможностей, и поэтому довольно значительная часть проектов сегодня у нас касается оптимизации продуктовой линейки и создания новых продуктов, развития региональных сетей и проникновения на рынки и отрасли, смежные с основным бизнесом", – заявил Сергиенко.

https://ria.ru/20220419/mckinsey-1784212311.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786819024.html

https://ria.ru/20230408/michelin-1863916884.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, mckinsey