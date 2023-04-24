https://ria.ru/20230424/biznes-1867247841.html

Эксперт спрогнозировал, сколько потеряет крупный бизнес от ухода из России

Эксперт спрогнозировал, сколько потеряет крупный бизнес от ухода из России - РИА Новости, 24.04.2023

Эксперт спрогнозировал, сколько потеряет крупный бизнес от ухода из России

Упущенная выручка крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности в России, к 2025 году превысит 500 миллиардов долларов, такую... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T04:49

2023-04-24T04:49

2023-04-24T04:56

россия

mckinsey

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Упущенная выручка крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности в России, к 2025 году превысит 500 миллиардов долларов, такую оценку озвучил в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских не стали продолжать работу в России после 24 февраля 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи/заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок. "Важно понимать, что более 80% иностранных компаний в РФ все еще не отказались от своих активов в стране. Сумма упущенной выручки крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности, по нашим оценкам, превысит 500 миллиардов долларов до 2025 года", - сказал Сергиенко. Говоря о потерях иностранного бизнеса к текущему моменту, он отметил, что необходимо учитывать то, что многие из них еще не подали отчетность. К тому же она бывает непрозрачна и разнится в методологии. "Основываясь на том, что компании уже заявили сами, на сегодняшний день мы оцениваем их потери в 80-100 миллиардов долларов", - указал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20230416/brendy-1865616719.html

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россия, mckinsey, экономика