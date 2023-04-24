https://ria.ru/20230424/bespilotniki-1867442157.html

ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками

ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками - РИА Новости, 24.04.2023

ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:40

2023-04-24T19:40

2023-04-24T19:40

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ. "ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале министерства. Отмечается, что при этом также договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого возможно будет задействовать.

https://ria.ru/20230208/bespilotniki-1850568469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, беспилотники, общество, бпла