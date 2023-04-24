https://ria.ru/20230424/bespilotniki-1867442157.html
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками - РИА Новости, 24.04.2023
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:40
2023-04-24T19:40
2023-04-24T19:40
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ. "ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале министерства. Отмечается, что при этом также договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого возможно будет задействовать.
https://ria.ru/20230208/bespilotniki-1850568469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспилотники, общество, бпла
Россия, Беспилотники, Общество, БПЛА
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками
ГКРЧ решила выделить частоты от 5030 до 5091 мегагерц для управления беспилотниками