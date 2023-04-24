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ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками - РИА Новости, 24.04.2023
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19:40 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/bespilotniki-1867442157.html
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками - РИА Новости, 24.04.2023
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:40
2023-04-24T19:40
россия
беспилотники
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ. "ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале министерства. Отмечается, что при этом также договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого возможно будет задействовать.
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россия, беспилотники, общество, бпла
Россия, Беспилотники, Общество, БПЛА
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками

ГКРЧ решила выделить частоты от 5030 до 5091 мегагерц для управления беспилотниками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками, сообщило Минцифры РФ.
"ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале министерства.
Отмечается, что при этом также договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого возможно будет задействовать.
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