https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html

Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника

Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника - РИА Новости, 24.04.2023

Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника

Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:33

2023-04-24T19:33

2023-04-24T19:33

беспилотники

бпла

московская область (подмосковье)

ногинск

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о падении возле Ногинска беспилотника весом около 100 килограммов с двигателем внутреннего сгорания производства США. При падении беспилотник разрушился на крупные части без последующего горения. Предварительно, дрон не нес на борту боеприпасы. "Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что этот дрон, предварительно, тоже упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность устанавливают силовики.

https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867314917.html

московская область (подмосковье)

ногинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, бпла, московская область (подмосковье), ногинск, россия, происшествия