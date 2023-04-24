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Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника - РИА Новости, 24.04.2023
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19:33 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника - РИА Новости, 24.04.2023
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:33
2023-04-24T19:33
беспилотники
бпла
московская область (подмосковье)
ногинск
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о падении возле Ногинска беспилотника весом около 100 килограммов с двигателем внутреннего сгорания производства США. При падении беспилотник разрушился на крупные части без последующего горения. Предварительно, дрон не нес на борту боеприпасы. "Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что этот дрон, предварительно, тоже упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность устанавливают силовики.
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московская область (подмосковье)
ногинск
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беспилотники, бпла, московская область (подмосковье), ногинск, россия, происшествия
Беспилотники, БПЛА, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Россия, Происшествия
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника

Силовики изучают обломки второго беспилотника, упавшего вблизи подмосковного Ногинска

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о падении возле Ногинска беспилотника весом около 100 килограммов с двигателем внутреннего сгорания производства США. При падении беспилотник разрушился на крупные части без последующего горения. Предварительно, дрон не нес на борту боеприпасы.
"Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что этот дрон, предварительно, тоже упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность устанавливают силовики.
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БеспилотникиБПЛАМосковская область (Подмосковье)НогинскРоссияПроисшествия
 
 
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