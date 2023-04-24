https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника - РИА Новости, 24.04.2023
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:33
2023-04-24T19:33
2023-04-24T19:33
беспилотники
бпла
московская область (подмосковье)
ногинск
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о падении возле Ногинска беспилотника весом около 100 килограммов с двигателем внутреннего сгорания производства США. При падении беспилотник разрушился на крупные части без последующего горения. Предварительно, дрон не нес на борту боеприпасы. "Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что этот дрон, предварительно, тоже упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность устанавливают силовики.
https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867314917.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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беспилотники, бпла, московская область (подмосковье), ногинск, россия, происшествия
Беспилотники, БПЛА, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Россия, Происшествия
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
Силовики изучают обломки второго беспилотника, упавшего вблизи подмосковного Ногинска
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром в понедельник на территории Богородского городского округа в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о падении возле Ногинска
беспилотника весом около 100 килограммов с двигателем внутреннего сгорания производства США
. При падении беспилотник разрушился на крупные части без последующего горения. Предварительно, дрон не нес на борту боеприпасы.
"Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что этот дрон, предварительно, тоже упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность устанавливают силовики.
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