https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867336884.html

Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР

Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР - РИА Новости, 24.04.2023

Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР

Нефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:51

2023-04-24T13:51

2023-04-24T13:55

в мире

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Нефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее там же заявили, что украинские войска нанесли удар при помощи беспилотника по городу Ровеньки. По данным МЧС, целью атаки стала местная нефтебаза. "Двадцать четвертого апреля вооруженные формирования Украины с применением двух ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro (китайский коммерческий беспилотник - ред.) нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР). В результате удара поврежден один резервуар", - сообщили в СЦКК.

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867277655.html

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк