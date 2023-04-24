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Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР - РИА Новости, 24.04.2023
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13:51 24.04.2023 (обновлено: 13:55 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867336884.html
Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР
Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР - РИА Новости, 24.04.2023
Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР
Нефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:51
2023-04-24T13:55
в мире
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Нефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее там же заявили, что украинские войска нанесли удар при помощи беспилотника по городу Ровеньки. По данным МЧС, целью атаки стала местная нефтебаза. "Двадцать четвертого апреля вооруженные формирования Украины с применением двух ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro (китайский коммерческий беспилотник - ред.) нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР). В результате удара поврежден один резервуар", - сообщили в СЦКК.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР

Нефтебаза в Ровеньках в ЛНР была атакована двумя украинскими беспилотниками

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР)
Последствия удара по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия удара по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР)
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Нефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее там же заявили, что украинские войска нанесли удар при помощи беспилотника по городу Ровеньки. По данным МЧС, целью атаки стала местная нефтебаза.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР)
Последствия удара по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия удара по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР)
"Двадцать четвертого апреля вооруженные формирования Украины с применением двух ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro (китайский коммерческий беспилотник - ред.) нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР). В результате удара поврежден один резервуар", - сообщили в СЦКК.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦКК
 
 
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