https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867277655.html

Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем

Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем - РИА Новости, 24.04.2023

Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем

В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:29

2023-04-24T10:29

2023-04-24T10:50

происшествия

московская область (подмосковье)

ногинск

сша

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На окраине Богородского городского округа возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов", — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, дрон не нес никаких боеприпасов, сейчас силовики выясняют, откуда его запустили.

https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867247707.html

московская область (подмосковье)

ногинск

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), ногинск, сша