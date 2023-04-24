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Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем - РИА Новости, 24.04.2023
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10:29 24.04.2023 (обновлено: 10:50 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867277655.html
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем - РИА Новости, 24.04.2023
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем
В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:29
2023-04-24T10:50
происшествия
московская область (подмосковье)
ногинск
сша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На окраине Богородского городского округа возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов", — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, дрон не нес никаких боеприпасов, сейчас силовики выясняют, откуда его запустили.
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московская область (подмосковье)
ногинск
сша
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происшествия, московская область (подмосковье), ногинск, сша
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ногинск, США
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем

Рядом с подмосковным Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем

© Фото очевидца из соцсетейБеспилотник, найденный в районе Ногинска
Беспилотник, найденный в районе Ногинска
© Фото очевидца из соцсетей
Беспилотник, найденный в районе Ногинска
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На окраине Богородского городского округа возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов", — уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным, дрон не нес никаких боеприпасов, сейчас силовики выясняют, откуда его запустили.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)НогинскСША
 
 
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