https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867277655.html
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем - РИА Новости, 24.04.2023
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем
В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:29
2023-04-24T10:29
2023-04-24T10:50
происшествия
московская область (подмосковье)
ногинск
сша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На окраине Богородского городского округа возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов", — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, дрон не нес никаких боеприпасов, сейчас силовики выясняют, откуда его запустили.
https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867247707.html
московская область (подмосковье)
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ногинск, сша
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ногинск, США
Рядом с Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем
Рядом с подмосковным Ногинском нашли упавший беспилотник с американским двигателем
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В районе подмосковного Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На окраине Богородского городского округа возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов", — уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным, дрон не нес никаких боеприпасов, сейчас силовики выясняют, откуда его запустили.
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