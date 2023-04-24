https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867264678.html

Причиной пожара на нефтебазе в ЛНР стала атака беспилотника

Причиной пожара на нефтебазе в ЛНР стала атака беспилотника - РИА Новости, 24.04.2023

Причиной пожара на нефтебазе в ЛНР стала атака беспилотника

Нефтебаза в городе Ровеньки ЛНР загорелась в результате атаки беспилотника, пожар удалось потушить, рассказали журналистам в региональном МЧС. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:33

2023-04-24T09:33

2023-04-24T10:07

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Нефтебаза в городе Ровеньки ЛНР загорелась в результате атаки беспилотника, пожар удалось потушить, рассказали журналистам в региональном МЧС.Ранее представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР."24 апреля в 02.59 на пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза", - сообщили в пресс-службе.В МЧС уточнили, что на место ЧП были направлены силы и средства Ровеньковского гарнизона, подразделения из близлежащих городов. По данным ведомства, в результате атаки один из резервуаров с легко воспламеняющейся жидкостью загорелся, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие резервуары."Одновременно с тушением пожара производилось охлаждение рядом расположенных емкостей. Пожар был ликвидирован в 05.40. Жертв и пострадавших нет", - дополнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230423/pozhar-1867203925.html

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия