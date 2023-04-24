https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html

Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине

Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине - РИА Новости, 24.04.2023

Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине

В ходе анонсированного ранее намерения заблокировать движение автомобилей по всей немецкой столице, активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:47

2023-04-24T11:47

2023-04-24T12:18

в мире

берлин (город)

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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. В ходе анонсированного ранее намерения заблокировать движение автомобилей по всей немецкой столице, активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеили себя к асфальту нескольких дорог в Берлине, сообщает в понедельник издание Berliner Morgenpost. "Как и было объявлено ранее, в понедельник экоактивистская группа Letzte Generation заблокировала движение транспорта в Берлине", - пишет издание. По данным полиции, которые приводит Berliner Morgenpost, с раннего утра активисты в более чем 30 точках в городе стали препятствовать движению автотранспорта, выходя на дороги с транспарантами и приклеивая себя к асфальту. Самое большое скопление активистов наблюдалось в районах Шарлоттенбург и Вильмерсдоф. "Свыше 500 правоохранителей находятся на задании, чтобы предотвращать или быстро прекращать блокировку дорог", - сообщает издание. Акции продолжаются и уже спровоцировали пробки на ряде дорог. Ранее Letzte Generation анонсировали начало акций, в ходе которых сторонники движения обещали парализовать дороги немецкой столицы в знак протеста против политики правительства в области защиты климата.

https://ria.ru/20230413/ekoaktivisty-1865121350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город)