https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине - РИА Новости, 24.04.2023
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине
В ходе анонсированного ранее намерения заблокировать движение автомобилей по всей немецкой столице, активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:47
2023-04-24T11:47
2023-04-24T12:18
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. В ходе анонсированного ранее намерения заблокировать движение автомобилей по всей немецкой столице, активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеили себя к асфальту нескольких дорог в Берлине, сообщает в понедельник издание Berliner Morgenpost. "Как и было объявлено ранее, в понедельник экоактивистская группа Letzte Generation заблокировала движение транспорта в Берлине", - пишет издание. По данным полиции, которые приводит Berliner Morgenpost, с раннего утра активисты в более чем 30 точках в городе стали препятствовать движению автотранспорта, выходя на дороги с транспарантами и приклеивая себя к асфальту. Самое большое скопление активистов наблюдалось в районах Шарлоттенбург и Вильмерсдоф. "Свыше 500 правоохранителей находятся на задании, чтобы предотвращать или быстро прекращать блокировку дорог", - сообщает издание. Акции продолжаются и уже спровоцировали пробки на ряде дорог. Ранее Letzte Generation анонсировали начало акций, в ходе которых сторонники движения обещали парализовать дороги немецкой столицы в знак протеста против политики правительства в области защиты климата.
https://ria.ru/20230413/ekoaktivisty-1865121350.html
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РИА Новости
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в мире, берлин (город)
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине
Экоактивисты заблокировали несколько дорог в Берлине, приклеив себя к асфальту
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости.
В ходе анонсированного ранее намерения заблокировать движение автомобилей по всей немецкой столице, активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеили себя к асфальту нескольких дорог в Берлине, сообщает в понедельник издание Berliner Morgenpost
.
"Как и было объявлено ранее, в понедельник экоактивистская группа Letzte Generation заблокировала движение транспорта в Берлине
", - пишет издание.
По данным полиции, которые приводит Berliner Morgenpost, с раннего утра активисты в более чем 30 точках в городе стали препятствовать движению автотранспорта, выходя на дороги с транспарантами и приклеивая себя к асфальту. Самое большое скопление активистов наблюдалось в районах Шарлоттенбург и Вильмерсдоф.
"Свыше 500 правоохранителей находятся на задании, чтобы предотвращать или быстро прекращать блокировку дорог", - сообщает издание.
Акции продолжаются и уже спровоцировали пробки на ряде дорог.
Ранее Letzte Generation анонсировали начало акций, в ходе которых сторонники движения обещали парализовать дороги немецкой столицы в знак протеста против политики правительства в области защиты климата.
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