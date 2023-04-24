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Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам

Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам - РИА Новости, 24.04.2023

Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:34

2023-04-24T23:34

2023-04-24T23:34

экономика

россия

анкара (провинция)

турция

антониу гутерреш

мевлют чавушоглу

оон

swift

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АНКАРА, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Гутерреш, выступая ранее на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ. "Россия не может продавать свою продукцию западным странам. Почему? На самом деле зерно и удобрения не входят в санкционный список. Но нет доступа судов в порты, страховые компании создают препятствия и плюс невозможность получения оплаты. Российские банки отключили от SWIFT. У России есть требование по подключению Россельхозбанка к SWIFT. Облегчить этот процесс - прерогатива ООН. Но мы здесь выступаем в роли посредника. У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, этот вопрос обсуждался в Нью-Йорке", - сказал Чавушоглу в интервью TV100. Он добавил, что турецкие банки должны получить гарантии в случае посредничества по решению проблемы с выходом российской агропродукции на рынки. "Конечно же, наши банки должны получить гарантии по отсутствию санкций и препятствий в этом процессе. Сейчас Банковский Союз и ООН работают над этим. Я обсуждал этот вопрос с моими коллегами из США и Великобритании", - добавил Чавушоглу.

https://ria.ru/20230424/pismo-1867464479.html

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анкара (провинция)

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, анкара (провинция), турция, антониу гутерреш, мевлют чавушоглу, оон, swift, россельхозбанк