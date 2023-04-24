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Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам - РИА Новости, 24.04.2023
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23:34 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/banki-1867470247.html
Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам
Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам - РИА Новости, 24.04.2023
Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:34
2023-04-24T23:34
экономика
россия
анкара (провинция)
турция
антониу гутерреш
мевлют чавушоглу
оон
swift
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АНКАРА, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Гутерреш, выступая ранее на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ. "Россия не может продавать свою продукцию западным странам. Почему? На самом деле зерно и удобрения не входят в санкционный список. Но нет доступа судов в порты, страховые компании создают препятствия и плюс невозможность получения оплаты. Российские банки отключили от SWIFT. У России есть требование по подключению Россельхозбанка к SWIFT. Облегчить этот процесс - прерогатива ООН. Но мы здесь выступаем в роли посредника. У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, этот вопрос обсуждался в Нью-Йорке", - сказал Чавушоглу в интервью TV100. Он добавил, что турецкие банки должны получить гарантии в случае посредничества по решению проблемы с выходом российской агропродукции на рынки. "Конечно же, наши банки должны получить гарантии по отсутствию санкций и препятствий в этом процессе. Сейчас Банковский Союз и ООН работают над этим. Я обсуждал этот вопрос с моими коллегами из США и Великобритании", - добавил Чавушоглу.
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экономика, россия, анкара (провинция), турция, антониу гутерреш, мевлют чавушоглу, оон, swift, россельхозбанк
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Турция, Антониу Гутерреш, Мевлют Чавушоглу, ООН, SWIFT, Россельхозбанк
Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам

Чавушоглу оценил предложение Гутерреша турецким банкам о посредничестве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Гутерреш, выступая ранее на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.
"Россия не может продавать свою продукцию западным странам. Почему? На самом деле зерно и удобрения не входят в санкционный список. Но нет доступа судов в порты, страховые компании создают препятствия и плюс невозможность получения оплаты. Российские банки отключили от SWIFT. У России есть требование по подключению Россельхозбанка к SWIFT. Облегчить этот процесс - прерогатива ООН. Но мы здесь выступаем в роли посредника. У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, этот вопрос обсуждался в Нью-Йорке", - сказал Чавушоглу в интервью TV100.
Он добавил, что турецкие банки должны получить гарантии в случае посредничества по решению проблемы с выходом российской агропродукции на рынки.
"Конечно же, наши банки должны получить гарантии по отсутствию санкций и препятствий в этом процессе. Сейчас Банковский Союз и ООН работают над этим. Я обсуждал этот вопрос с моими коллегами из США и Великобритании", - добавил Чавушоглу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Вчера, 22:46
 
ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)ТурцияАнтониу ГутеррешМевлют ЧавушоглуООНSWIFTРоссельхозбанк
 
 
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