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Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссеры получили премию BAFTA - РИА Новости, 24.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:31 24.04.2023 (обновлено: 01:36 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/bafta-1867241889.html
Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссеры получили премию BAFTA
Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссеры получили премию BAFTA - РИА Новости, 24.04.2023
Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссеры получили премию BAFTA
Команда режиссеров, отвечавших за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II, получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T01:31
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Команда режиссеров, отвечавших за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II, получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) сразу в двух номинациях, сообщила в воскресенье BAFTA. Группа из восьми человек получила премию в номинациях за лучший звук и лучшую режиссерскую команду. Награды в номинациях за лучший грим, звук и спецэффекты получил американский сериал от студии HBO "Дом дракона", являющийся приквелом знаменитой "Игры престолов". Британский комедийный сериал "Будет больно" удостоился трех наград в номинациях за подбор актеров, сценарий и монтаж. Победители в главных номинациях телевизионной премии BAFTA (лучший сериал, главная мужская и женская роли) станут известны 14 мая. Церемония вручения кинопремии BAFTA провела 19 февраля, лучшим фильмом был признан "На западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация Карла III и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая 2023 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230220/film-1853089740.html
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великобритания, шотландия, елизавета ii, карл iii, hbo
Культура, Великобритания, Шотландия, Елизавета II, Карл III, HBO
Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссеры получили премию BAFTA

Режиссеры, транслировавшие похороны Елизаветы II, получили премию BAFTA в двух категориях

© AP Photo / Joel RyanНаграда конкурса BAFTA Film Awards
Награда конкурса BAFTA Film Awards - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Joel Ryan
Награда конкурса BAFTA Film Awards . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Команда режиссеров, отвечавших за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II, получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) сразу в двух номинациях, сообщила в воскресенье BAFTA.
Группа из восьми человек получила премию в номинациях за лучший звук и лучшую режиссерскую команду.
Кадр из фильма На Западном фронте без перемен
"На Западном фронте без перемен" стал дважды лучшим фильмом на премии BAFTA
20 февраля, 10:59
Награды в номинациях за лучший грим, звук и спецэффекты получил американский сериал от студии HBO "Дом дракона", являющийся приквелом знаменитой "Игры престолов".
Британский комедийный сериал "Будет больно" удостоился трех наград в номинациях за подбор актеров, сценарий и монтаж.
Победители в главных номинациях телевизионной премии BAFTA (лучший сериал, главная мужская и женская роли) станут известны 14 мая. Церемония вручения кинопремии BAFTA провела 19 февраля, лучшим фильмом был признан "На западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера.
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация Карла III и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая 2023 года.
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КультураВеликобританияШотландияЕлизавета IIКарл IIIHBO
 
 
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