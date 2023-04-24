https://ria.ru/20230424/badalov-1866935647.html

Армен Бадалов: содействие развитию российского ТЭК – наш главный приоритет

Армен Бадалов: содействие развитию российского ТЭК – наш главный приоритет - РИА Новости, 24.04.2023

Армен Бадалов: содействие развитию российского ТЭК – наш главный приоритет

Каковы вызовы для предприятий нефтегазового сектора России? Насколько успешен опыт замены импортной продукции в российской нефтегазодобыче? Может ли... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:49

2023-04-24T13:49

2023-04-24T14:08

интервью

экономика

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866933512_0:319:2048:1471_1920x0_80_0_0_eb476b19003479e6361db47d5d0bc156.jpg

Каковы вызовы для предприятий нефтегазового сектора России? Насколько успешен опыт замены импортной продукции в российской нефтегазодобыче? Может ли импортозамещение стать стартовой точкой для нового технологического прорыва? Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель генерального директора компании Systeme Electric по продажам и внешним связям Армен Бадалов.- Армен Леонтьевич, с какими технологическими проблемами сегодня, на ваш взгляд, сталкиваются российские нефтегазодобывающие компании?- Технологических вызовов в отрасли появилось достаточно много. Существенная часть из них предсказуемо связана с уходом международных компаний с российского рынка. Это обстоятельство повлияло на техническую политику многих компаний, которые были вынуждены искать замену ушедшему оборудованию для реализации своих инвестиционных проектов и стабильного обеспечения запчастями действующих производств. Сегодня освободилась большая ниша для тех, кто работает в России и предлагает конкурентоспособные решения и продукты высокого уровня, включая и технологическое оборудование. Для себя мы называем эту ситуацию временем вызовов и, вместе с тем, временем больших возможностей. Systemе Electric располагает надежными производственными мощностями в России, которые выпускают конкурентоспособную продукцию для обеспечения электроэнергией и автоматизации всех ключевых производственных процессов в нефтегазовой отрасли.Традиционная специализация Systeme Electric - оборудование по распределению электроэнергии, автоматизации, а также промышленное ПО. Замечу, что эти продукты и услуги являются важными элементами инфраструктуры для многих критических отраслей. Это не только нефтегазодобыча, но и переработка, и транспортировка.У нас в компании индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем технологии, которые адаптированы под конкретных заказчиков, чьи предприятия расположены в различных климатических зонах России, например, на Крайнем Севере. Удаленное управление, сервис, мониторинг – вот, что особенно важно для эффективной бесперебойной эксплуатации производственных активов.- Ваши клиенты – это крупные корпорации?- Да, нашими заказчиками являются практически все крупные игроки российского топливно-энергетического комплекса. Мы работаем с ними как в сфере нефтедобычи, так и транспортировки и переработки. Помимо ТЭК у нас много заказчиков в промышленности, гражданском строительстве, телекоммуникациях, финансовой отрасли. Мы охватываем практически все ключевые отрасли экономики, особенно энергоинтенсивные.Мы работаем с российским ТЭК уже очень давно и хорошо понимаем те задачи, которые стоят перед игроками рынка и постоянно совершенствуем свои решения, чтобы всегда быть ближе к заказчику и его потребностям. Это особенно важно сейчас, когда многие из заказчиков испытывают дефицит качественных технологических решений, созданных под их нужны и удовлетворяющих всем требованиям по качеству, надежности, бесперебойности.- Вы предлагаете нефтегазовым компаниям единую экосистему технологий в области управления электроснабжением на базе российского ПО. Как она работает?- Когда мы говорим об экосистеме, то подразумеваем, что не ограничиваемся выпуском собственно оборудования и компонентов. Мы можем обеспечить заказчикам полный технологический комплекс, включая инжиниринг, программное обеспечение, сервисное обслуживание. Если говорить о ПО, то мы предусматриваем бесшовное подключение всех наших устройств, компонентов оборудования, начиная с нижнего уровня до систем управления. Далее – до информационных сервисов, анализа, обработки данных и принятия на их основе управленческих решений.С помощью наших сервисов управленческие решения можно принимать либо в реальном, либо в опережающем режимах. Это касается эксплуатации сложного технологического оборудования, своевременных ремонтов для предотвращения непредвиденных остановок и появления технологических проблем. Также мы проводим очень серьезную работу по инжинирингу. Берем схему выдачи мощности, расчеты карт селективности, подбираем правильные компоненты и конфигурацию оборудования, делаем обследования, аудиты, проводим пусконаладочную работу, сервисное обслуживание. Это и является комплексным подходом, которому мы следуем.- На предстоящем форуме "Нефтегаз-2023" вы будете выступать на сессии о стратегии России в меняющемся мире. Где именно, по-вашему, находятся точки роста отрасли?- В 2022 году нефтегазовая отрасль пережила серьезный стресс, связанный с внешними факторами. Очевидно, что сейчас крайне важно найти новые рынки для поставок наших углеводородов. В первую очередь это касается азиатских рынков. Развитие коридоров поставок возможно как за счет трубопроводного транспорта, так и за счет дальнейшего развития морских путей доставки СПГ, прежде всего, Северного морского пути. Понятно, что достижение этих целей невозможно без целенаправленной работы по замещению выбывшей импортной продукции, без выпуска собственного высокотехнологичного оборудования.Данный процесс невозможен без развития внутри страны направлений с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь, это, конечно, инжиниринг и НИОКР, проектирование, программное обеспечение, системная интеграция.Сейчас, когда возможности закупок технологических решений у иностранных поставщиков существенно лимитированы, все вопросы, касающиеся всего проектного цикла создания новых производств, нужно решать своими силами. Это большой риск, но и существенная перспектива, та точка роста, куда нужно инвестировать государству, производителям оборудования и самим заказчикам. И здесь как раз необходима плотная кооперация всех игроков рынка для выявления дефицитных технологий, создания единых информационных баз доступного оборудования, определения приоритетных мер государственной поддержки.

https://ria.ru/20230414/nalogi-1865477691.html

https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html

https://ria.ru/20221212/badalov-1837928405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, экономика, россия, технологии