https://ria.ru/20230424/avstriya-1867452214.html

В Австрии разоблачили ложь о поставках оружия Украине

В Австрии разоблачили ложь о поставках оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2023

В Австрии разоблачили ложь о поставках оружия Украине

Нейтралитет Австрии находится под угрозой, так как страна пропускает через свою территорию оружие для ВСУ, а также самолеты НАТО, пишет Exxpress. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:45

2023-04-24T20:45

2023-04-24T20:52

в мире

австрия

украина

восточная европа

александер шалленберг

нато

вооруженные силы украины

австрийская партия свободы

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нейтралитет Австрии находится под угрозой, так как страна пропускает через свою территорию оружие для ВСУ, а также самолеты НАТО, пишет Exxpress.По данным Министерства обороны Австрии, с марта прошлого года через страну прошло более 1650 единиц американского оружия. Кроме того, cемь американских самолетов пролетели через австрийское воздушное пространство без разрешения, сообщает издание."Минобороны Австрии открыто признает, что множество поставляемых орудий используется для усиления контингента НАТО в Восточной Европе, поэтому, вероятно, они попадают на Украину, "театр военных действий", - пишет автор.Помимо этого, только за последний год через воздушное пространство Австрии пролетели 7400 самолетов ВВС НАТО, т.е. более 20 в день.Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер раскритиковал транзит через государство оружия, охарактеризовав это как "эрозию нейтралитета".В январе глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867164412.html

https://ria.ru/20230414/zelenskaya-1865384806.html

австрия

украина

восточная европа

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в мире, австрия, украина, восточная европа, александер шалленберг, нато, вооруженные силы украины, австрийская партия свободы