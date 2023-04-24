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Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта - РИА Новости, 24.04.2023
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21:18 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/attashe-1867456992.html
Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта
Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта - РИА Новости, 24.04.2023
Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта
Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) застрелили помощника военного атташе Египта в Хартуме. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:18
2023-04-24T21:18
в мире
судан
хартум (город)
египет
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) застрелили помощника военного атташе Египта в Хартуме. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867392431.html
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в мире, судан, хартум (город), египет, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Египет, Столкновения в Хартуме
Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта

Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта в Хартуме

© AP Photo / Marwan AliСитуация в Хартуме
Ситуация в Хартуме - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Ситуация в Хартуме. Архивное фото
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) застрелили помощника военного атташе Египта в Хартуме.
«

"Сегодня вечером (в понедельник - ред.) помощник египетского военного атташе в Хартуме Мухаммед Аль-Хусейн Мухаммед Ар-Рави был застрелен мятежными формированиями, когда он ехал в своем автомобиле, на главной дороге на улице Ас-Сейид Абд Ар-Рахман", - говорится в заявлении вооруженных сил Судана.

В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны
Вчера, 16:27
 
В миреСуданХартум (город)ЕгипетСтолкновения в Хартуме
 
 
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