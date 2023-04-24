https://ria.ru/20230424/attashe-1867456992.html

Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта

Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта - РИА Новости, 24.04.2023

Армия Судана заявила, что СБР застрелили помощника военного атташе Египта

Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) застрелили помощника военного атташе Египта в Хартуме. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:18

2023-04-24T21:18

2023-04-24T21:18

в мире

судан

хартум (город)

египет

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) застрелили помощника военного атташе Египта в Хартуме. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230424/sudan-1867392431.html

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, хартум (город), египет, столкновения в хартуме