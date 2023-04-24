https://ria.ru/20230424/atom-1867369811.html

Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы

Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы - РИА Новости, 24.04.2023

Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы

Первую отечественную атомную бомбу сделали быстро потому, что не мешали бюрократические преграды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:11

2023-04-24T15:11

2023-04-24T15:37

ссср

алексей лихачев

лаврентий берия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первую отечественную атомную бомбу сделали быстро потому, что не мешали бюрократические преграды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Выступая в понедельник на просветительском марафоне общества "Знание", Лихачев рассказал об истории советского атомного проекта и отметил, с каким минимумом крючкотворства делался первый в СССР атомный заряд. Для примера глава "Росатома" привел тактико-техническое задание на атомную бомбу, уместившееся на один машинописный лист, и датированное 1 июля 1946 года, а также доклад о результатах испытания атомной бомбы, написанный 28 октября 1949 года на имя Сталина куратором советского атомного проекта, заместителем председателя Совета министров СССР Лаврентием Берией. Первое испытание отечественного ядерного заряда состоялось 29 августа 1949 года. "И когда я смотрю на эти документы, все время думаю: вот что было бы, если ли атомную бомбу делали по 44-му закону. Чиновники знают, о чем я говорю. Мы бы, наверное, до сих пор ее создавали", - сказал Лихачев. После этого в зале раздались аплодисменты. А в конце 1940-х годов "за счет ответственности людей, инициативных, небанальных подходов колоссальная технологическая и научная задача была решена буквально в считанные годы", подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20230211/bomba-1851128686.html

https://ria.ru/20200901/sssr-1576571989.html

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, алексей лихачев, лаврентий берия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность