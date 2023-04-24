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Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы - РИА Новости, 24.04.2023
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15:11 24.04.2023 (обновлено: 15:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/atom-1867369811.html
Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы
Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы - РИА Новости, 24.04.2023
Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы
Первую отечественную атомную бомбу сделали быстро потому, что не мешали бюрократические преграды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:11
2023-04-24T15:37
ссср
алексей лихачев
лаврентий берия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первую отечественную атомную бомбу сделали быстро потому, что не мешали бюрократические преграды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Выступая в понедельник на просветительском марафоне общества "Знание", Лихачев рассказал об истории советского атомного проекта и отметил, с каким минимумом крючкотворства делался первый в СССР атомный заряд. Для примера глава "Росатома" привел тактико-техническое задание на атомную бомбу, уместившееся на один машинописный лист, и датированное 1 июля 1946 года, а также доклад о результатах испытания атомной бомбы, написанный 28 октября 1949 года на имя Сталина куратором советского атомного проекта, заместителем председателя Совета министров СССР Лаврентием Берией. Первое испытание отечественного ядерного заряда состоялось 29 августа 1949 года. "И когда я смотрю на эти документы, все время думаю: вот что было бы, если ли атомную бомбу делали по 44-му закону. Чиновники знают, о чем я говорю. Мы бы, наверное, до сих пор ее создавали", - сказал Лихачев. После этого в зале раздались аплодисменты. А в конце 1940-х годов "за счет ответственности людей, инициативных, небанальных подходов колоссальная технологическая и научная задача была решена буквально в считанные годы", подчеркнул Лихачев.
https://ria.ru/20230211/bomba-1851128686.html
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ссср, алексей лихачев, лаврентий берия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
СССР, Алексей Лихачев, Лаврентий Берия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Лихачев рассказал о создании советской атомной бомбы

Глава "Росатома" Лихачев: советскую атомную бомбу сделали быстро из-за минимума бюрократии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в ЦВЗ "Манеж"
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в ЦВЗ Манеж - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в ЦВЗ "Манеж"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первую отечественную атомную бомбу сделали быстро потому, что не мешали бюрократические преграды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Выступая в понедельник на просветительском марафоне общества "Знание", Лихачев рассказал об истории советского атомного проекта и отметил, с каким минимумом крючкотворства делался первый в СССР атомный заряд.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
История создания первой советской атомной бомбы
11 февраля, 00:51
Для примера глава "Росатома" привел тактико-техническое задание на атомную бомбу, уместившееся на один машинописный лист, и датированное 1 июля 1946 года, а также доклад о результатах испытания атомной бомбы, написанный 28 октября 1949 года на имя Сталина куратором советского атомного проекта, заместителем председателя Совета министров СССР Лаврентием Берией. Первое испытание отечественного ядерного заряда состоялось 29 августа 1949 года.
"И когда я смотрю на эти документы, все время думаю: вот что было бы, если ли атомную бомбу делали по 44-му закону. Чиновники знают, о чем я говорю. Мы бы, наверное, до сих пор ее создавали", - сказал Лихачев. После этого в зале раздались аплодисменты. А в конце 1940-х годов "за счет ответственности людей, инициативных, небанальных подходов колоссальная технологическая и научная задача была решена буквально в считанные годы", подчеркнул Лихачев.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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СССРАлексей ЛихачевЛаврентий БерияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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