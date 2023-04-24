https://ria.ru/20230424/ataki-1867348034.html

Украина планировала атаки на Москву 24 февраля 2023 года, пишут СМИ

Украина планировала атаки на Москву 24 февраля 2023 года, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2023

Украина планировала атаки на Москву 24 февраля 2023 года, пишут СМИ

Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции, пишет газета The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:18

2023-04-24T14:18

2023-04-24T16:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

москва

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции, пишет газета The Washington Post со ссылкой на очередную порцию выложенных в интернет секретных документов.В этот же день Госдеп призвал американцев покинуть Россию.Однако 22 февраля вышел доклад ЦРУ, согласно которому Главное разведывательное управление Украины "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве. Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. WP утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html

украина

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, москва