https://ria.ru/20230424/antonov-1867400726.html

Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН

Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023

Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН

Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:58

2023-04-24T16:58

2023-04-24T16:58

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. Посол прошел в сторону Совбеза. Россия в апреле является председателем Совбеза всемирной организации. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, анатолий антонов, оон, политика