https://ria.ru/20230424/antonov-1867400726.html
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН
Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:58
2023-04-24T16:58
2023-04-24T16:58
россия
анатолий антонов
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политика
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. Посол прошел в сторону Совбеза. Россия в апреле является председателем Совбеза всемирной организации. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий антонов, оон, политика
Россия, Анатолий Антонов, ООН, Политика
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где пройдет заседание Совбеза
ООН, 24 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости.
Посол прошел в сторону Совбеза.
Россия в апреле является председателем Совбеза всемирной организации. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования.
На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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