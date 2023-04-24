Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/antonov-1867400726.html
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН
Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:58
2023-04-24T16:58
россия
анатолий антонов
оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399445_0:288:3130:2048_1920x0_80_0_0_026d09038c22622dbf79a3fe54e6d42a.jpg
ООН, 24 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. Посол прошел в сторону Совбеза. Россия в апреле является председателем Совбеза всемирной организации. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
https://ria.ru/20230423/vizy-1867212775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af645248074338f1968cf1ce96524697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий антонов, оон, политика
Россия, Анатолий Антонов, ООН, Политика
Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН

Посол России в США Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где пройдет заседание Совбеза

© AFP 2023 / MANDEL NGANПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в штаб-квартиру ООН, где в понедельник пройдет заседание СБ ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости.
Посол прошел в сторону Совбеза.
Россия в апреле является председателем Совбеза всемирной организации. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования.
На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам
23 апреля, 18:54
 
РоссияАнатолий АнтоновООНПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала