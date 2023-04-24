https://ria.ru/20230424/aktsiya-1867457491.html
Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка"
Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка" - РИА Новости, 24.04.2023
Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка"
Молодёжное крыло Народного фронта запустило направление "Герои с нами" в рамках акции "Бессмертный полк", все желающие могут напечатать на футболке портрет... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:28
2023-04-24T21:28
2023-04-24T21:28
общество
москва
день победы
акция "бессмертный полк"
общероссийский народный фронт
мфц (многофункциональный центр)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Молодёжное крыло Народного фронта запустило направление "Герои с нами" в рамках акции "Бессмертный полк", все желающие могут напечатать на футболке портрет героя Великой Отечественной войны или бойца спецоперации и надеть ее на День Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе движения. "В рамках акции "Бессмертный полк" молодежное крыло Народного фронта запустило свое направление - "Герои с нами". Чтобы стать его участником нужно напечатать на футболке портрет героя Великой Отечественной войны или бойца спецоперации и надеть ее 9 мая. В Москве это можно сделать бесплатно в офисах "Мои документы", - сказано в сообщении. Отмечается, что проект проходит при поддержке МФЦ. С 24 апреля по 5 мая в офисах "Мои документы" москвичи могут совершенно бесплатно распечатать футболки с изображением ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации. "Проект стартовал только сегодня, но мы видим, что он уже пользуется большой популярностью у жителей Москвы. Буквально за несколько часов в столичные МФЦ поступило более 250 заявок. И число желающих распечатать футболку с героями своей семьи только растет", - приводятся в сообщении слова представителя молодежного крыла Народного фронта Александры Кашурниковой.
https://ria.ru/20230419/foto-1866268815.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, день победы, акция "бессмертный полк", общероссийский народный фронт, мфц (многофункциональный центр)
Общество, Москва, День Победы, Акция "Бессмертный полк", Общероссийский народный фронт, МФЦ (многофункциональный центр)
Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка"
Молодежное крыло Народного фронта запустило акцию Герои с нами в рамках Бессмертного полка