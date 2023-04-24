https://ria.ru/20230424/aktsiya-1867457491.html

Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка"

Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка" - РИА Новости, 24.04.2023

Народный фронт запустил акцию "Герои с нами" в рамках "Бессмертного полка"

Молодёжное крыло Народного фронта запустило направление "Герои с нами" в рамках акции "Бессмертный полк", все желающие могут напечатать на футболке портрет... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:28

2023-04-24T21:28

2023-04-24T21:28

общество

москва

день победы

акция "бессмертный полк"

общероссийский народный фронт

мфц (многофункциональный центр)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Молодёжное крыло Народного фронта запустило направление "Герои с нами" в рамках акции "Бессмертный полк", все желающие могут напечатать на футболке портрет героя Великой Отечественной войны или бойца спецоперации и надеть ее на День Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе движения. "В рамках акции "Бессмертный полк" молодежное крыло Народного фронта запустило свое направление - "Герои с нами". Чтобы стать его участником нужно напечатать на футболке портрет героя Великой Отечественной войны или бойца спецоперации и надеть ее 9 мая. В Москве это можно сделать бесплатно в офисах "Мои документы", - сказано в сообщении. Отмечается, что проект проходит при поддержке МФЦ. С 24 апреля по 5 мая в офисах "Мои документы" москвичи могут совершенно бесплатно распечатать футболки с изображением ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации. "Проект стартовал только сегодня, но мы видим, что он уже пользуется большой популярностью у жителей Москвы. Буквально за несколько часов в столичные МФЦ поступило более 250 заявок. И число желающих распечатать футболку с героями своей семьи только растет", - приводятся в сообщении слова представителя молодежного крыла Народного фронта Александры Кашурниковой.

https://ria.ru/20230419/foto-1866268815.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, день победы, акция "бессмертный полк", общероссийский народный фронт, мфц (многофункциональный центр)