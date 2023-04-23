https://ria.ru/20230423/zelenskiy-1867161107.html

Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским

Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским - РИА Новости, 23.04.2023

Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским

Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высокого уровня коррупции в его правительстве, рассказал американский журналист, лауреат... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:34

2023-04-23T09:34

2023-04-23T13:27

в мире

украина

владимир зеленский

сеймур херш

сша

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высокого уровня коррупции в его правительстве, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире программы Going Underground.По словам журналиста, американцы передали украинскому лидеру список 35 замешанных в коррупции чиновников, десять из которых были уволены."Коррупция там просто запредельная. Так было всегда. И ситуация не меняется", — подытожил Херш.Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867132799.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сеймур херш, сша