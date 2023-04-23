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Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским - РИА Новости, 23.04.2023
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09:34 23.04.2023 (обновлено: 13:27 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/zelenskiy-1867161107.html
Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским
Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским - РИА Новости, 23.04.2023
Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским
Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высокого уровня коррупции в его правительстве, рассказал американский журналист, лауреат... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:34
2023-04-23T13:27
в мире
украина
владимир зеленский
сеймур херш
сша
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высокого уровня коррупции в его правительстве, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире программы Going Underground.По словам журналиста, американцы передали украинскому лидеру список 35 замешанных в коррупции чиновников, десять из которых были уволены."Коррупция там просто запредельная. Так было всегда. И ситуация не меняется", — подытожил Херш.Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.
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в мире, украина, владимир зеленский, сеймур херш, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, США
Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским

Журналист Херш: Запад отчитал Зеленского из-за запредельной коррупции на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высокого уровня коррупции в его правительстве, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире программы Going Underground.
«

"Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: американские чиновники и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше остальных", — заявил он в интервью.

По словам журналиста, американцы передали украинскому лидеру список 35 замешанных в коррупции чиновников, десять из которых были уволены.
"Коррупция там просто запредельная. Так было всегда. И ситуация не меняется", — подытожил Херш.
Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
"Шансов нет". Зеленскому сообщили плохие новости
22 апреля, 22:47
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСеймур ХершСША
 
 
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