Херш рассказал о недовольстве Запада Зеленским
Журналист Херш: Запад отчитал Зеленского из-за запредельной коррупции на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высокого уровня коррупции в его правительстве, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире программы Going Underground.
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"Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: американские чиновники и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше остальных", — заявил он в интервью.
По словам журналиста, американцы передали украинскому лидеру список 35 замешанных в коррупции чиновников, десять из которых были уволены.
"Коррупция там просто запредельная. Так было всегда. И ситуация не меняется", — подытожил Херш.
Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.