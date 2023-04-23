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Эксперт рассказал, чем грозит просрочка по займу - РИА Новости, 23.04.2023
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08:07 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/zaym-1867155001.html
Эксперт рассказал, чем грозит просрочка по займу
Эксперт рассказал, чем грозит просрочка по займу - РИА Новости, 23.04.2023
Эксперт рассказал, чем грозит просрочка по займу
Просрочка по займу всего в один-три дня грозит заемщику штрафом и общением с коллекторами, однако такой срок сильно не отразится на кредитной истории,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T08:07
2023-04-23T08:07
экономика
кредит
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Просрочка по займу всего в один-три дня грозит заемщику штрафом и общением с коллекторами, однако такой срок сильно не отразится на кредитной истории, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. "Скорость наступления последствий (после просрочки по ссуде - ред.) напрямую зависит от типа кредитного продукта. Скажем, в случае с МФО... заём уходит в просрочку уже на следующий день после невыплаты... С первого дня просрочки начисляются штрафы и звонят коллекторы, но на кредитной истории это сильно не отразится... У банков та же система", - сообщил Петков, отметив, что закон не устанавливает четкие сроки, когда наступают последствия, они зависят от политики кредитора. При этом просрочка в 1–3 дня некритична и считается технической, в том числе потому, что может наступить из-за медленного перевода денег банком между счетами клиента и МФО. Если такая ситуация произошла как раз из-за задержки банка, клиент может оспорить просрочку долга, и она не отразится в кредитной истории, и не будет штрафов, указывает Петков. Штраф - первое последствие просрочки займа. Его размер зависит от типа кредита, и того, продолжают ли во время задержки платежа начисляться проценты на сумму долга. Кроме того, заёмщика ждёт взаимодействие с коллекторами - колл-центром кредитора или сторонним агентством, говорит эксперт. Каждая служба взыскания использует свои методы, но легальные коллекторы соблюдают закон, запрещающий применять к должнику насилие и устанавливающий регламент для звонков, писем и личных встреч. Также на этом этапе заемщику предлагают разные способы урегулировать просроченную задолженность. Если должник не идёт на контакт, банк или МФО передает дело в суд. Затем федеральная служба судебных приставов может начать исполнительное производство, уточняет эксперт. При неимении у заемщика возможности расплатиться по долгам, он сам или кредитор могут инициировать банкротство. После этого ему 5 лет запрещено кредитоваться, а повторно стать банкротом можно только через 10 лет, отметил Петков. Страдает от просрочки по ссуде и кредитная история, так как туда попадает запись о пропущенном платеже. Из-за этого могут отказать в новом займе, выдать меньше денег или назначить выше процент. Однако исправить кредитную историю можно. Во-первых стоит сотрудничать с кредитором и не игнорировать его. Во-вторых, в кредитной истории должны появиться новые положительные записи. "Сделать это можно, оформив и вовремя погасив несколько кредитов, последовательно увеличивая их сумму. Обычно для этой цели хорошо подходят микрозаймы", - заключил Петков.
https://ria.ru/20230406/zaym-1863365585.html
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экономика, кредит
Экономика, Кредит
Эксперт рассказал, чем грозит просрочка по займу

Эксперт Петков: просрочка по займу в один день грозит штрафом и общением с коллекторами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Просрочка по займу всего в один-три дня грозит заемщику штрафом и общением с коллекторами, однако такой срок сильно не отразится на кредитной истории, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков.
"Скорость наступления последствий (после просрочки по ссуде - ред.) напрямую зависит от типа кредитного продукта. Скажем, в случае с МФО... заём уходит в просрочку уже на следующий день после невыплаты... С первого дня просрочки начисляются штрафы и звонят коллекторы, но на кредитной истории это сильно не отразится... У банков та же система", - сообщил Петков, отметив, что закон не устанавливает четкие сроки, когда наступают последствия, они зависят от политики кредитора.
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При этом просрочка в 1–3 дня некритична и считается технической, в том числе потому, что может наступить из-за медленного перевода денег банком между счетами клиента и МФО. Если такая ситуация произошла как раз из-за задержки банка, клиент может оспорить просрочку долга, и она не отразится в кредитной истории, и не будет штрафов, указывает Петков.
Штраф - первое последствие просрочки займа. Его размер зависит от типа кредита, и того, продолжают ли во время задержки платежа начисляться проценты на сумму долга. Кроме того, заёмщика ждёт взаимодействие с коллекторами - колл-центром кредитора или сторонним агентством, говорит эксперт. Каждая служба взыскания использует свои методы, но легальные коллекторы соблюдают закон, запрещающий применять к должнику насилие и устанавливающий регламент для звонков, писем и личных встреч.
Также на этом этапе заемщику предлагают разные способы урегулировать просроченную задолженность. Если должник не идёт на контакт, банк или МФО передает дело в суд. Затем федеральная служба судебных приставов может начать исполнительное производство, уточняет эксперт. При неимении у заемщика возможности расплатиться по долгам, он сам или кредитор могут инициировать банкротство. После этого ему 5 лет запрещено кредитоваться, а повторно стать банкротом можно только через 10 лет, отметил Петков.
Страдает от просрочки по ссуде и кредитная история, так как туда попадает запись о пропущенном платеже. Из-за этого могут отказать в новом займе, выдать меньше денег или назначить выше процент. Однако исправить кредитную историю можно. Во-первых стоит сотрудничать с кредитором и не игнорировать его. Во-вторых, в кредитной истории должны появиться новые положительные записи. "Сделать это можно, оформив и вовремя погасив несколько кредитов, последовательно увеличивая их сумму. Обычно для этой цели хорошо подходят микрозаймы", - заключил Петков.
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