https://ria.ru/20230423/zasedanie-1867185184.html
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 23.04.2023
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, а также посетит один из... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:39
2023-04-23T14:39
2023-04-23T14:39
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, а также посетит один из индустриальных парков Москвы, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Путин также на неделе в режиме телемоста примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", отметили в программе. Заседание Совета законодателей запланировано на 27 апреля – в День парламентаризма, в Санкт-Петербурге. Совет законодателей в прошлом году также проходил 27 апреля. Под председательством спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина участники обсудили реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Участие в мероприятии принимал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства традиционно посещает это мероприятие.
https://ria.ru/20230421/putin-1866953643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Президент Путин примет участие в заседании Совета законодателей 27 апреля в Петербурге