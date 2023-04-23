https://ria.ru/20230423/zasedanie-1867185184.html

Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 23.04.2023

Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, а также посетит один из... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:39

2023-04-23T14:39

2023-04-23T14:39

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, а также посетит один из индустриальных парков Москвы, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Путин также на неделе в режиме телемоста примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", отметили в программе. Заседание Совета законодателей запланировано на 27 апреля – в День парламентаризма, в Санкт-Петербурге. Совет законодателей в прошлом году также проходил 27 апреля. Под председательством спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина участники обсудили реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Участие в мероприятии принимал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства традиционно посещает это мероприятие.

https://ria.ru/20230421/putin-1866953643.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, политика