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Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран
Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран - РИА Новости, 23.04.2023
Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран
Методам обучения родному и иностранному языку и роли речи в социуме будет посвящена II международная молодежная научно-практическая блог-конференция "Люди... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T08:00
2023-04-23T08:00
2023-04-23T08:00
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Методам обучения родному и иностранному языку и роли речи в социуме будет посвящена II международная молодежная научно-практическая блог-конференция "Люди речисты", которая пройдет 23–30 апреля на факультете иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. Как сообщили в Центре по связям с общественностью УлГПУ, мероприятие пройдет в рамках Года педагога и наставника, в нем принимают участие студенты, аспиранты, молодые педагоги и ученые, которые под руководством опытных наставников представят свои исследовательские работы различных языков, на деле реализуя принцип неразделимости учебного и научного наставничества."Название конференции – часть русской пословицы, которую приводит Владимир Даль в своем толковом словаре: "Вы люди речисты, вам все пути чисты: мы люди бессловесны, нам все проходы тесны", – рассказал ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова Игорь Петрищев. – В фокусе конференции – ситуации столкновения своей и чужой речи, языковые конфликты, взаимовлияние и взаимообогащение. В ней принимают участие молодые исследователи речи мастеров: писателей, переводчиков, профессиональных и непрофессиональных участников медиа-дискурса".Участники обсудят проблемы перевода и переводчика, а также язык интернет-пространства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.Формат блог-конференции удобен и интересен для молодежи, считают организаторы. В течение недели на сайте мероприятия будут публиковаться присланные доклады, к которым любой зарегистрированный участник может оставлять комментарии и задавать вопросы.В первой конференции "Люди речисты", состоявшейся в 2021 году, приняли участие 87 человек – ученые из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Ожидается, что в этом году количество участников составит 250 человек."С большим удовольствием приняла участие в первой конференции "Люди речисты" и обязательно буду участвовать в конференции этого года. Конференция оказалась не только содержательно любопытной, но и очень интересной и удобной по формату, который обеспечивает максимальный комфорт как для выступления, так и для вдумчивого прослушивания других участников. Прекрасная возможность для молодых исследователей", – отметила доктор филологических наук, профессор Школы иностранных языков НИУ "Высшая школа экономики", доктор филологических наук Александра Нагорная.По результатам конференции планируется издание электронного сборника материалов с размещением в научной электронной библиотеке elibrary.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сн_образование, социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Методам обучения родному и иностранному языку и роли речи в социуме будет посвящена II международная молодежная научно-практическая блог-конференция "Люди речисты", которая пройдет 23–30 апреля на факультете иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. Как сообщили в Центре по связям с общественностью УлГПУ, мероприятие пройдет в рамках Года педагога и наставника, в нем принимают участие студенты, аспиранты, молодые педагоги и ученые, которые под руководством опытных наставников представят свои исследовательские работы различных языков, на деле реализуя принцип неразделимости учебного и научного наставничества.
"Название конференции – часть русской пословицы, которую приводит Владимир Даль в своем толковом словаре: "Вы люди речисты, вам все пути чисты: мы люди бессловесны, нам все проходы тесны", – рассказал ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова Игорь Петрищев. – В фокусе конференции – ситуации столкновения своей и чужой речи, языковые конфликты, взаимовлияние и взаимообогащение. В ней принимают участие молодые исследователи речи мастеров: писателей, переводчиков, профессиональных и непрофессиональных участников медиа-дискурса".
Участники обсудят проблемы перевода и переводчика, а также язык интернет-пространства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
Формат блог-конференции удобен и интересен для молодежи, считают организаторы. В течение недели на сайте мероприятия будут публиковаться присланные доклады, к которым любой зарегистрированный участник может оставлять комментарии и задавать вопросы.
В первой конференции "Люди речисты", состоявшейся в 2021 году, приняли участие 87 человек – ученые из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Ожидается, что в этом году количество участников составит 250 человек.
"С большим удовольствием приняла участие в первой конференции "Люди речисты" и обязательно буду участвовать в конференции этого года. Конференция оказалась не только содержательно любопытной, но и очень интересной и удобной по формату, который обеспечивает максимальный комфорт как для выступления, так и для вдумчивого прослушивания других участников. Прекрасная возможность для молодых исследователей", – отметила доктор филологических наук, профессор Школы иностранных языков НИУ "Высшая школа экономики", доктор филологических наук Александра Нагорная.
По результатам конференции планируется издание электронного сборника материалов с размещением в научной электронной библиотеке elibrary.