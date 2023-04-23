Рейтинг@Mail.ru
Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
08:00 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/yazyk-1863216314.html
Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран
Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран - РИА Новости, 23.04.2023
Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран
Методам обучения родному и иностранному языку и роли речи в социуме будет посвящена II международная молодежная научно-практическая блог-конференция "Люди... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T08:00
2023-04-23T08:00
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863214033_0:0:759:426_1920x0_80_0_0_29c77d02d944f4f9299af41f01762bf3.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Методам обучения родному и иностранному языку и роли речи в социуме будет посвящена II международная молодежная научно-практическая блог-конференция "Люди речисты", которая пройдет 23–30 апреля на факультете иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. Как сообщили в Центре по связям с общественностью УлГПУ, мероприятие пройдет в рамках Года педагога и наставника, в нем принимают участие студенты, аспиранты, молодые педагоги и ученые, которые под руководством опытных наставников представят свои исследовательские работы различных языков, на деле реализуя принцип неразделимости учебного и научного наставничества."Название конференции – часть русской пословицы, которую приводит Владимир Даль в своем толковом словаре: "Вы люди речисты, вам все пути чисты: мы люди бессловесны, нам все проходы тесны", – рассказал ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова Игорь Петрищев. – В фокусе конференции – ситуации столкновения своей и чужой речи, языковые конфликты, взаимовлияние и взаимообогащение. В ней принимают участие молодые исследователи речи мастеров: писателей, переводчиков, профессиональных и непрофессиональных участников медиа-дискурса".Участники обсудят проблемы перевода и переводчика, а также язык интернет-пространства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.Формат блог-конференции удобен и интересен для молодежи, считают организаторы. В течение недели на сайте мероприятия будут публиковаться присланные доклады, к которым любой зарегистрированный участник может оставлять комментарии и задавать вопросы.В первой конференции "Люди речисты", состоявшейся в 2021 году, приняли участие 87 человек – ученые из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Ожидается, что в этом году количество участников составит 250 человек."С большим удовольствием приняла участие в первой конференции "Люди речисты" и обязательно буду участвовать в конференции этого года. Конференция оказалась не только содержательно любопытной, но и очень интересной и удобной по формату, который обеспечивает максимальный комфорт как для выступления, так и для вдумчивого прослушивания других участников. Прекрасная возможность для молодых исследователей", – отметила доктор филологических наук, профессор Школы иностранных языков НИУ "Высшая школа экономики", доктор филологических наук Александра Нагорная.По результатам конференции планируется издание электронного сборника материалов с размещением в научной электронной библиотеке elibrary.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863214033_0:0:759:570_1920x0_80_0_0_044322278ddce06a0a3f692f255e8907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сн_образование, социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество

Роль речи в культуре обсудят исследователи языков различных стран

© УлГПУ им. И.Н. УльяноваИностранные студенты УлГПУ
Иностранные студенты УлГПУ
© УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Методам обучения родному и иностранному языку и роли речи в социуме будет посвящена II международная молодежная научно-практическая блог-конференция "Люди речисты", которая пройдет 23–30 апреля на факультете иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. Как сообщили в Центре по связям с общественностью УлГПУ, мероприятие пройдет в рамках Года педагога и наставника, в нем принимают участие студенты, аспиранты, молодые педагоги и ученые, которые под руководством опытных наставников представят свои исследовательские работы различных языков, на деле реализуя принцип неразделимости учебного и научного наставничества.
© УлГПУ им. И.Н. УльяноваВ УлГПУ на фестивале народного творчества Живое наследие
В УлГПУ на фестивале народного творчества Живое наследие
© УлГПУ им. И.Н. Ульянова
В УлГПУ на фестивале народного творчества Живое наследие
"Название конференции – часть русской пословицы, которую приводит Владимир Даль в своем толковом словаре: "Вы люди речисты, вам все пути чисты: мы люди бессловесны, нам все проходы тесны", – рассказал ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова Игорь Петрищев. – В фокусе конференции – ситуации столкновения своей и чужой речи, языковые конфликты, взаимовлияние и взаимообогащение. В ней принимают участие молодые исследователи речи мастеров: писателей, переводчиков, профессиональных и непрофессиональных участников медиа-дискурса".
Участники обсудят проблемы перевода и переводчика, а также язык интернет-пространства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
Формат блог-конференции удобен и интересен для молодежи, считают организаторы. В течение недели на сайте мероприятия будут публиковаться присланные доклады, к которым любой зарегистрированный участник может оставлять комментарии и задавать вопросы.
© УлГПУ им. И.Н. УльяноваНа фестивале языков Много народов - один мир в УлГПУ
На фестивале языков Много народов - один мир в УлГПУ
© УлГПУ им. И.Н. Ульянова
На фестивале языков Много народов - один мир в УлГПУ
В первой конференции "Люди речисты", состоявшейся в 2021 году, приняли участие 87 человек – ученые из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Ожидается, что в этом году количество участников составит 250 человек.
© УлГПУ им. И.Н. УльяноваЗрители Фестиваля языков в УлГПУ
Зрители Фестиваля языков в УлГПУ
© УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Зрители Фестиваля языков в УлГПУ
"С большим удовольствием приняла участие в первой конференции "Люди речисты" и обязательно буду участвовать в конференции этого года. Конференция оказалась не только содержательно любопытной, но и очень интересной и удобной по формату, который обеспечивает максимальный комфорт как для выступления, так и для вдумчивого прослушивания других участников. Прекрасная возможность для молодых исследователей", – отметила доктор филологических наук, профессор Школы иностранных языков НИУ "Высшая школа экономики", доктор филологических наук Александра Нагорная.
По результатам конференции планируется издание электронного сборника материалов с размещением в научной электронной библиотеке elibrary.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала