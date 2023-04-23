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В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов

В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов - РИА Новости, 23.04.2023

В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов

Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T21:22

2023-04-23T21:22

2023-04-23T21:22

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БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов, составила лишь 3,47%, из них всего 13 сербов, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. "Хочу сообщить, согласно надежным данным, результаты выборов, которые сегодня на севере КиМ организовала Приштина - антидемократических, проводившихся в контейнерах под охраной косовской полиции с автоматическим оружием. В предыдущие дни они всеми способами пытались заставить сербов выйти на эти выборы и с помощью этого электорального процесса оккупировать север Косово и Метохии", - заявил Петкович на брифинге после закрытия "избирательных участков". "От общего числа зарегистрированных избирателей на севере КиМ в 45 095 человек, притом что списки избирателей были увеличены Приштиной на 1345 избирателя относительно муниципальных выборов 2021 года, проголосовали всего 1 566 албанцев и 13 лиц сербской национальности, всего 3,75% голосов", - указал глава канцелярии при кабмине Сербии. Он привел для сравнения результаты прошлых выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, когда число голосов за сербских кандидатов достигло свыше 28 тысяч человек. По словам Петковича, косовоалбанские власти в Приштине, которые месяцами призывали косовских сербов к участию в волеизъявлении 23 апреля, потерпели "полное поражение, фиаско". "Настоящий победитель этих выборов, если можем так сказать, это сербский народ в Косово и Метохии, который полностью их бойкотировал, потому что не желает оккупации севера КиМ. Это и поражение части международного сообщества, которое поддержало (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти в организации голосования и сказало, что признает его результаты", - подчеркнул представитель сербских властей. Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции. Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись". Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).

https://ria.ru/20230423/kosovo-1867169071.html

https://ria.ru/20230420/kosovo-1866763838.html

https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html

https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html

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косовска-митровица

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, косово, приштина, косовска-митровица, альбин курти, александр вучич, хашим тачи, евросоюз