https://ria.ru/20230423/yavka-1867228664.html
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов - РИА Новости, 23.04.2023
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов
Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T21:22
2023-04-23T21:22
2023-04-23T21:22
в мире
косово
приштина
косовска-митровица
альбин курти
александр вучич
хашим тачи
евросоюз
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БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов, составила лишь 3,47%, из них всего 13 сербов, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. "Хочу сообщить, согласно надежным данным, результаты выборов, которые сегодня на севере КиМ организовала Приштина - антидемократических, проводившихся в контейнерах под охраной косовской полиции с автоматическим оружием. В предыдущие дни они всеми способами пытались заставить сербов выйти на эти выборы и с помощью этого электорального процесса оккупировать север Косово и Метохии", - заявил Петкович на брифинге после закрытия "избирательных участков". "От общего числа зарегистрированных избирателей на севере КиМ в 45 095 человек, притом что списки избирателей были увеличены Приштиной на 1345 избирателя относительно муниципальных выборов 2021 года, проголосовали всего 1 566 албанцев и 13 лиц сербской национальности, всего 3,75% голосов", - указал глава канцелярии при кабмине Сербии. Он привел для сравнения результаты прошлых выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, когда число голосов за сербских кандидатов достигло свыше 28 тысяч человек. По словам Петковича, косовоалбанские власти в Приштине, которые месяцами призывали косовских сербов к участию в волеизъявлении 23 апреля, потерпели "полное поражение, фиаско". "Настоящий победитель этих выборов, если можем так сказать, это сербский народ в Косово и Метохии, который полностью их бойкотировал, потому что не желает оккупации севера КиМ. Это и поражение части международного сообщества, которое поддержало (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти в организации голосования и сказало, что признает его результаты", - подчеркнул представитель сербских властей. Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции. Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись". Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
https://ria.ru/20230423/kosovo-1867169071.html
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https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, приштина, косовска-митровица, альбин курти, александр вучич, хашим тачи, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Косовска-Митровица, Альбин Курти, Александр Вучич, Хашим Тачи, Евросоюз
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов
Явка на выборах на севере Косово составила 3,47 процента, среди них всего 13 сербов
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов, составила лишь 3,47%, из них всего 13 сербов, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица
, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане.
На севере Косово сербское большинство бойкотирует выборы
Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО.
"Хочу сообщить, согласно надежным данным, результаты выборов, которые сегодня на севере КиМ организовала Приштина - антидемократических, проводившихся в контейнерах под охраной косовской полиции с автоматическим оружием. В предыдущие дни они всеми способами пытались заставить сербов выйти на эти выборы и с помощью этого электорального процесса оккупировать север Косово и Метохии", - заявил Петкович на брифинге после закрытия "избирательных участков".
"От общего числа зарегистрированных избирателей на севере КиМ в 45 095 человек, притом что списки избирателей были увеличены Приштиной на 1345 избирателя относительно муниципальных выборов 2021 года, проголосовали всего 1 566 албанцев и 13 лиц сербской национальности, всего 3,75% голосов", - указал глава канцелярии при кабмине Сербии
.
Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич
Он привел для сравнения результаты прошлых выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, когда число голосов за сербских кандидатов достигло свыше 28 тысяч человек. По словам Петковича, косовоалбанские власти в Приштине, которые месяцами призывали косовских сербов к участию в волеизъявлении 23 апреля, потерпели "полное поражение, фиаско".
"Настоящий победитель этих выборов, если можем так сказать, это сербский народ в Косово и Метохии, который полностью их бойкотировал, потому что не желает оккупации севера КиМ. Это и поражение части международного сообщества, которое поддержало (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти
в организации голосования и сказало, что признает его результаты", - подчеркнул представитель сербских властей.
Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи
, находящегося под судом в Гааге
за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции.
Сербский президент Александр Вучич
в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись".
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов
Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики.
Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС
, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии.
По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово