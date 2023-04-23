Рейтинг@Mail.ru
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/yavka-1867228664.html
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов - РИА Новости, 23.04.2023
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов
Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T21:22
2023-04-23T21:22
в мире
косово
приштина
косовска-митровица
альбин курти
александр вучич
хашим тачи
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149631/04/1496310418_0:252:4822:2964_1920x0_80_0_0_91fe4693d5ad4f66c78fb1a5692102f2.jpg
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов, составила лишь 3,47%, из них всего 13 сербов, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. "Хочу сообщить, согласно надежным данным, результаты выборов, которые сегодня на севере КиМ организовала Приштина - антидемократических, проводившихся в контейнерах под охраной косовской полиции с автоматическим оружием. В предыдущие дни они всеми способами пытались заставить сербов выйти на эти выборы и с помощью этого электорального процесса оккупировать север Косово и Метохии", - заявил Петкович на брифинге после закрытия "избирательных участков". "От общего числа зарегистрированных избирателей на севере КиМ в 45 095 человек, притом что списки избирателей были увеличены Приштиной на 1345 избирателя относительно муниципальных выборов 2021 года, проголосовали всего 1 566 албанцев и 13 лиц сербской национальности, всего 3,75% голосов", - указал глава канцелярии при кабмине Сербии. Он привел для сравнения результаты прошлых выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, когда число голосов за сербских кандидатов достигло свыше 28 тысяч человек. По словам Петковича, косовоалбанские власти в Приштине, которые месяцами призывали косовских сербов к участию в волеизъявлении 23 апреля, потерпели "полное поражение, фиаско". "Настоящий победитель этих выборов, если можем так сказать, это сербский народ в Косово и Метохии, который полностью их бойкотировал, потому что не желает оккупации севера КиМ. Это и поражение части международного сообщества, которое поддержало (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти в организации голосования и сказало, что признает его результаты", - подчеркнул представитель сербских властей. Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции. Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись". Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
https://ria.ru/20230423/kosovo-1867169071.html
https://ria.ru/20230420/kosovo-1866763838.html
https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html
https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html
косово
приштина
косовска-митровица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149631/04/1496310418_268:0:4555:3215_1920x0_80_0_0_63db06b7200c63742f56695885f12069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, косовска-митровица, альбин курти, александр вучич, хашим тачи, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Косовска-Митровица, Альбин Курти, Александр Вучич, Хашим Тачи, Евросоюз
В голосовании на севере Косово участвовали всего 13 сербов

Явка на выборах на севере Косово составила 3,47 процента, среди них всего 13 сербов

© Associated Press Visar Kryeziu Выборы в Косово
Выборы в Косово - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Associated Press Visar Kryeziu
Выборы в Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов, составила лишь 3,47%, из них всего 13 сербов, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане.
Сотрудники полиции в Косовска-Митровице - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
На севере Косово сербское большинство бойкотирует выборы
Вчера, 11:36
Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО.
"Хочу сообщить, согласно надежным данным, результаты выборов, которые сегодня на севере КиМ организовала Приштина - антидемократических, проводившихся в контейнерах под охраной косовской полиции с автоматическим оружием. В предыдущие дни они всеми способами пытались заставить сербов выйти на эти выборы и с помощью этого электорального процесса оккупировать север Косово и Метохии", - заявил Петкович на брифинге после закрытия "избирательных участков".
"От общего числа зарегистрированных избирателей на севере КиМ в 45 095 человек, притом что списки избирателей были увеличены Приштиной на 1345 избирателя относительно муниципальных выборов 2021 года, проголосовали всего 1 566 албанцев и 13 лиц сербской национальности, всего 3,75% голосов", - указал глава канцелярии при кабмине Сербии.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич
20 апреля, 22:51
Он привел для сравнения результаты прошлых выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, когда число голосов за сербских кандидатов достигло свыше 28 тысяч человек. По словам Петковича, косовоалбанские власти в Приштине, которые месяцами призывали косовских сербов к участию в волеизъявлении 23 апреля, потерпели "полное поражение, фиаско".
"Настоящий победитель этих выборов, если можем так сказать, это сербский народ в Косово и Метохии, который полностью их бойкотировал, потому что не желает оккупации севера КиМ. Это и поражение части международного сообщества, которое поддержало (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти в организации голосования и сказало, что признает его результаты", - подчеркнул представитель сербских властей.
Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции.
Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись".
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов
19 апреля, 19:20
Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики.
Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии.
По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово
22 апреля, 16:18
 
В миреКосовоПриштинаКосовска-МитровицаАльбин КуртиАлександр ВучичХашим ТачиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала