https://ria.ru/20230423/yakhta-1867221595.html

Суда саудовской Джидды задействовали в поиске яхты с россиянами

Суда саудовской Джидды задействовали в поиске яхты с россиянами - РИА Новости, 23.04.2023

Суда саудовской Джидды задействовали в поиске яхты с россиянами

Суда саудовской Джидды участвуют в поиске пропавшего прогулочного судна 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявил третий секретарь посольства... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T20:06

2023-04-23T20:06

2023-04-23T21:00

в мире

джидда

саудовская аравия

красное море

россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Суда саудовской Джидды участвуют в поиске пропавшего прогулочного судна 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявил третий секретарь посольства в стране Андрей Бреховских в эфире телеканала "Россия 24".В воскресенье жена капитана судна Надежда Расина рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, она вышла из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должна была прибыть в Джибути. Судно так и не появилось там, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина обратилась в МИД с просьбой содействовать в поисках россиян. Она уточнила, что владелец яхты подал сигнал SOS и вся береговая линия Красного моря знает о потере судна. Позднее супруга капитана рассказала агентству, что судно захватили пираты.Российское посольство уточнило, что находится в контакте с саудовскими властями по поводу пропавшего судна.

https://ria.ru/20230421/kaltan-1866822512.html

джидда

саудовская аравия

красное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джидда, саудовская аравия, красное море, россия