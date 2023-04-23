https://ria.ru/20230423/vyvoz-1867166980.html

Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" - РИА Новости, 23.04.2023

Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:04

2023-04-23T11:04

2023-04-23T11:04

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". "С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали больше тысячи тонн крупногабаритных предметов. Он работает почти полтора года", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что сервис популярен у жителей столицы. Большинство предметов вывозят на переработку и утилизацию бесплатно. Кроме того, москвичи могут сдавать не только бытовую технику, ванны и автомобили, но и мебель и оконные рамы.

https://ria.ru/20230327/zapchasti-1860815803.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин