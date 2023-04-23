https://ria.ru/20230423/vyvoz-1867166980.html
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" - РИА Новости, 23.04.2023
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:04
2023-04-23T11:04
2023-04-23T11:04
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". "С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали больше тысячи тонн крупногабаритных предметов. Он работает почти полтора года", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что сервис популярен у жителей столицы. Большинство предметов вывозят на переработку и утилизацию бесплатно. Кроме того, москвичи могут сдавать не только бытовую технику, ванны и автомобили, но и мебель и оконные рамы.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"
Собянин: москвичи утилизировали более тысячи тонн предметов с "Вывозом ненужных вещей"