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Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" - РИА Новости, 23.04.2023
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11:04 23.04.2023
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Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" - РИА Новости, 23.04.2023
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:04
2023-04-23T11:04
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". "С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали больше тысячи тонн крупногабаритных предметов. Он работает почти полтора года", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что сервис популярен у жителей столицы. Большинство предметов вывозят на переработку и утилизацию бесплатно. Кроме того, москвичи могут сдавать не только бытовую технику, ванны и автомобили, но и мебель и оконные рамы.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Собянин: москвичи утилизировали более тысячи тонн предметов с "Вывозом ненужных вещей"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина несет картонные коробки
Мужчина несет картонные коробки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина несет картонные коробки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше тысячи тонн крупногабаритных предметов утилизировали у москвичей за полтора года с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей".
"С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали больше тысячи тонн крупногабаритных предметов. Он работает почти полтора года", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что сервис популярен у жителей столицы. Большинство предметов вывозят на переработку и утилизацию бесплатно. Кроме того, москвичи могут сдавать не только бытовую технику, ванны и автомобили, но и мебель и оконные рамы.
Склад автомобильных запчастей - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто
27 марта, 07:26
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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