https://ria.ru/20230423/vybory-1867185676.html

На выборах на севере Косово за пять часов проголосовали несколько сербов

На выборах на севере Косово за пять часов проголосовали несколько сербов - РИА Новости, 23.04.2023

На выборах на севере Косово за пять часов проголосовали несколько сербов

Всего несколько сербов проголосовали за пять часов волеизъявления на муниципальных выборах на севере Косово из-за бойкота, вызванного давлением Приштины, заявил РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:43

2023-04-23T14:43

2023-04-23T14:43

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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Всего несколько сербов проголосовали за пять часов волеизъявления на муниципальных выборах на севере Косово из-за бойкота, вызванного давлением Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич на месте крупнейшего нацистского концлагеря на территории бывшей Югославии. Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) с участием Вучича и президента РС БиГ Милорада Додика, а также посла РФ Игоря Калабухова в воскресенье почтили память жертв лагеря Доня-Градина, который находится через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) сербов, евреев и цыган. "Сегодня проходят выборы оккупационного гауляйтера на севере Косово и Метохии, хотят установить власть тех, кто не может получить 1-2% голосов, кто не живет на севере края. Для этого они требовали нашего согласия, а я с гордостью хочу вам сказать, что до этого момента (полдень - ред.) проголосовали всего несколько сербов, не преувеличиваю, всего несколько сербов во всех четырех муниципалитетах. Не хотят сербы никого слушать и служить чужим интересам", - заявил собравшимся президент Сербии, трансляцию ведет телеканал РТРС. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирают главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Правом голоса обладают свыше 45 тысяч человек, из которых, по данным официального Белграда, албанцы составляют менее 2%, явка ожидается соответствующая. Косовоалбанские власти установили специальные металлические контейнеры для проведения голосования. Всего на севере края размещены 19 таких "избирательных участков" во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следят 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. Избирком в Приштине зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая приехала на участок под охраной косовоалбанской полиции. Сербский президент Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов, заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись". Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там 2%". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. По его мнению, после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).

https://ria.ru/20230423/kosovo-1867169071.html

https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html

https://ria.ru/20230420/kosovo-1866763838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, милорад додик, хашим тачи, евросоюз